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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.01.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Bu hataya düşmeyin! 11 yaşındaki Sudenaz gözünden oluyordu

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Bu hataya düşmeyin! 11 yaşındaki Sudenaz gözünden oluyordu

İzmir'in Torbalı ilçesinde, market poşetini meyve bıçağıyla açmak isterken gözüne bıçak batan 11 yaşındaki Sudenaz Aldağ, 1,5 yıl sonra kornea nakli oldu.

Olay, 2017 yılının haziran ayında İzmir’in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar semtinde meydana geldi. 11 yaşındaki Sudenaz Aldağ, babası Yılmaz ve annesi Zehra ile markete gidip alışveriş yaptı. Baba alışverişin ardından işe gitti, annesi ise market poşetlerini mutfağa bıraktı. Sudenaz, annesine yardım etmek için yumurtaların bulunduğu poşeti açmaya çalıştı ancak düğümü çözemeyince eline meyve bıçağını aldı. Talihsiz kız, sert bir hamle ile poşeti bıçakla açmaya çalışırken elindeki bıçak gözüne battı. Tam 1,5 yıl tedavisi süren Sudenaz'a, göz tansiyonunun düşmeye başlamasıyla birlikte kornea nakli yapıldı.

KORNEA NAKLİ YAPILDI

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bora Yüksel, Sudenaz’ın sağlık durumu ile ilgili, “Sudenaz 1,5 yıl önce bir kaza geçiriyor ve gözüne bıçak batıyor. Ardından göz tansiyonu gelişiyor ve gözün kornea tabakası netliğini yitiriyor. Biz önce göz tansiyonunu düşürmek için tüp ameliyatı gerçekleştirdik. Göz tansiyonu belli bir düzene girdikten sonra da kornea naklini yaptık. Zedelenmiş olan mercek değiştirildi ve gözüne lens de takıldı. Şu anda görmesi daha iyi. Aynı zamanda göz bebeği de yırtılmıştı. Onu da tedavi ettik. Şu anda göz tansiyonu biraz yüksek ama zamanla daha iyi olacak” dedi.

Bu hataya düşmeyin 11 yaşındaki Sudenaz gözünden oluyordu

SIK KARŞILAŞILIYOR

Sudenaz’ın başına gelen olayla çok sık karşılaştıklarını kaydeden Yüksel, “Bir şeyi keserken hiçbir zaman bıçağı kendimize doğru çekmememiz lazım. Sudenaz da poşeti keseyim derken gözüne bıçak batıyor. Çocuklarda göz tansiyonu geliştiğinde göz basınçla büyür. Sudenaz’ın da söz konusu gözünde büyüme var. Eğer tüp ameliyatı yapmasaydık göz daha da şişecekti ve beyaz olacaktı. Ameliyattan sonra göz büyümesi durdu ve bir süre sonra biraz daha küçüleceğini tahmin ediyoruz. İlk planda göz tansiyonunu normale düşürmeye çalışacağız, ardından taburcu edeceğiz ancak muayenesi birkaç yıl sürecek. Önümüzde uzun bir süreç var” diye konuştu.

Bu hataya düşmeyin 11 yaşındaki Sudenaz gözünden oluyordu

“BİZLERİ ÖRNEK ALDI”

Baba Yılmaz Aldağ da, “Öğlen ailecek alışverişimizi yaptık. Eve geldiğimizde aldığımız ürünleri mutfağa bıraktık, ben de işe gittim. Eşim lavaboya gidince Sudenaz da poşetleri meyve bıçağı ile açmaya çalışmış. Bu sırada bıçak gözüne denk gelmiş. 1,5 sene tedavi sürdü. Geçen hafta ise kornea nakli yapıldı. Kızım sağlığına kavuştuğu için çok mutluyuz. Allah doktorlarımızdan ve hastanemizden razı olsun. Ameliyat olmasaydı görme şansı olmayacaktı. Şimdi görmesi daha iyi olacak inşallah. Çocuklar ailelerini örnek alıyor. Demek ki Sudenaz da bizleri örnek alarak böyle bir şey yaptı. Ailelerin, çocukların yanında tehlikeli hareketler yapmaması lazım. Biz çok zor bir dönem geçirdik. Moralimiz altüst oldu ama şimdi çok mutluyuz, kızımız iyileşiyor.”

“BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYACAĞIM”

Yaptığı hatadan pişman olduğunu söyleyen Sudenaz ise, “Biz marketten gelmiştik. Yumurtaları dolaba yerleştirecektik. Annem lavaboya gittiğinde anneme yardımcı olmak için market poşetini açmak istedim. Poşet düğümlü olduğu için poşeti açamadım. Bıçakla açmaya çalışırken bıçak gözüme battı. Gözüm kanadı, aktı. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Şu anda bıçak kullanmaya çok korkuyorum. Elime bıçak almayacağım” ifadelerini kullandı.

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