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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak) (DHA)
03.07.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Bu hastalık dünyada sadece 6 ailede vardı! Silopi'de 60 kişilik ailede de çıktı

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Dünyada daha önce sadece 6 ailede tespit edilen ve erken yaşta ölümlere neden olan 'Kısa QT sendromu' olarak bilinen ölümcül kalp ritim bozukluğu hastalığı, Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşayan 60 kişilik Dalaman ailesinde de tespit edildi. Bugüne kadar bu hastalık nedeniyle 18 aile bireyini kaybeden Dalaman ailesi yardım için Sağlık Bakanlığı'ndan çağrıda bulundu.

Dünyada ilk kez 2000 yılında İspanya'nın Barcelona kentinde 17 ve 39 yaşlarında 2 hastada teşhis edilen 'Kısa QT sendromu' olarak bilinen ölümcül kalp ritim bozukluğu hastalığı, bugün dünya genelinde 6 ailenin 150 ferdinde bulunuyor. Bu 6 aileden biri de Silopi ilçesinde oturan Dalaman ailesi. Dalaman ailesinin 60 ferdinde bu hastalık teşhis edildi. Şu ana kadar ölümcül kalp ritim bozukluğu hastalığı nedeniyle 18 aile bireyini kaybeden Dalaman ailesi, başka ölümlerin olmaması ve sağlıklarına kavuşmaları için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım talebinde bulundu.

2 AĞABEYİNİ KAYBETTİ

Genetik bir hastalık taşıdıklarını ve bu nedenle 2 ağabeyinin, bir de yeğenini genç yaşta kaybettiklerini ifade eden Hacı Dalaman (34), "60 kişiden oluşan ailemizde kalpte ritim bozukluğu hastalığı var. Bu hastalık genç yaşta ani ölümlere neden oluyor. Bu hastalıktan dolayı ailemizden birçok kişi hayatını kaybetti. 2 ağabeyimi ve 18 yaşındaki yeğenimi kaybettim. Bu hastalık nedeniyle ailemizde 6 kişide kalıcı kalp pili var. Bu kalıcı pillerin takılması lazım yoksa onlarda bu hastalık nedeniyle aniden hayatını kaybedebilir. Sağlık Bakanlığı'ndan, doktorlarımızdan bu hastalığa çare bulmalarını istiyoruz. Bu hastalığın tedavisi için Diyarbakır, Ankara gibi yerlere gidip geliyoruz. Ancak maddi durumumuz iyi olmadığından şu an gidemiyoruz" dedi.

'HER BİR TETKİK İÇİN 10 BİN LİRA İSTENİYOR'

Hastalığın tedavisi için ilaçları yurt dışından getirmelerinin gerektiğini belirten Dalaman, şunları söyledi:
"Bu hastalığın tedavi ve tanısı için bugün bütün aile fertleri ile birlikte Cizre Devlet Hastanesi'ne gelip muayene olduk. Diyarbakır’dan gelen doktorlar hastalığın teşhisini koymak için 60 kişiden oluşan aile bireylerini tek tek muayene edip, gerekli notları aldılar. Tedavimizi sürdürmek için bu ilaçları yurt dışından getirmemiz lazım ancak aile olarak buna da maddi açıdan gücümüz yetmiyor. Ailemizde genetik bir hastalık var ve 60 kişiden oluşan aile bireyleri için genetik bir araştırmanın yapılması lazım. Her bir tetkik içinde 10 bin lira isteniyor. Bir de bu hastalığın tedavisi için ilaçları Türkiye’de bulamıyoruz. Tedavi için bu ilaçlar çok önemli ancak bu ilaçları da yurt dışından getirmemiz lazım."

Bu hastalık dünyada sadece 6 ailede vardı Silopide 60 kişilik ailede de çıktı
HASTALIĞINI İLK TEŞHİSİ 2000 YILINDA BARCELONA'DA KONULDU

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serhat Günlü, ölümcül kalp ritim bozukluğu hastalığının ilk olarak 2000 yılında İspanya'nın Barcelona şehrinde görüldüğünü söyleyerek, "Dünyada şu ana kadar 6 ailede ve 150’ye yakın hastada tespit edilen 2000 yılında Gussat ve arkadaşları tarafından Barcelona'da ailelerinde kardiyak hastalığı ve ani ölüm bulunmayan 17 ve 39 yaşlarındaki hastalarda tariflenen 'Kısa QT sendromu' olarak bilinen ölümcül kalp ritim bozukluğunu Silopi ilçesinde 60 kişilik Dalaman ailesinde tespit ettik. Hastalığın tedavisi için kullanılması gereken ilaçlar maalesef ülkemizde bulunmamaktadır. Pahalı olması ile beraber yurt dışından temin edilmekte. Ailemizin maddi olanakları kısıtlı olup maalesef bu ilaçları temin etmeye maddi güçleri yetmemektedir" diye konuştu.

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