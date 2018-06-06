Bu halk barıştan vazgeçmedi

Şanlıurfa milletvekili adaylarıyla birlikte otobüs üzerinden partililere hitap eden Temelli, "Bu halk çözüm için, barış için her türlü zulme katlandı ama asla barıştan ve çözümden vazgeçmedi. Bu güzel ülkemize barışın gelmesi için bu iktidardan kurtulmamız gerekiyor” dedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Diyarbakır’ın Silvan ilçesindeki mitingde, “AKP hükümeti kaybettiğini gördü, şimdi sandıklarını Menbiç’e ve Kandil’e götürmeye çalışıyor. Seçim çalışmalarının kampanyasını Menbiç ve Kandil’den yapmaya çalışıyor” diye konuştu.