Bu hale getirdi... Sahte doktora 9 yıl hapis cezası

Filiz Çetin, 2012 yılında internetten satın aldığı cilt bakımı için Bakırköy’deki 'Güzellik Fabrikası' isimli merkeze gitti ve burada kendisini plastik cerrah olarak tanıtan Banu Altıntaş’la tanıştı. İnönü Üniversitesi’nde başladığı tıp eğitimini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladığını anlatan Banu Altıntaş, Çetin’i (yağ aldırma) liposuction ameliyatına ‘yarım saatlik iş’ diyerek ikna etti.

Çetin, 4 Ocak 2013’te Yenibosna’daki Özel İlke Hastanesi’nde Banu Altıntaş’la buluştu. Genel anesteziyle uyutulan kadının sadece karın yağları için anlaşmalarına rağmen kolları ve bacaklarından da yağ alındı. Apar topar taburcu edilen Filiz Çetin evde fenalaşınca, bu kez Altıntaş evine giderek ona kan verdi. Çetin haftalarca kendine gelemedi. Daha sonra hesap sormak için Altıntaş’ın yanına giden Filiz Çetin, kadının “Ben aslında doktor değilim” itirafıyla karşılaştı.



''DİPLOMALARI İNTERNETTEN İNDİRDİM''



Filiz Çetin bunun üzerine Banu Altıntaş, eşi Hasan Altıntaş, hastane başhekimi Süleyman Çataltepe ve doktor Ferhan A, hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Banu Altıntaş tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Banu Altıntaş poliste verdiği ifadesinde şunları söyledi:

“2007-2010 yılları arasında bir estetik cerrahın yanında hemşirelik yaptım. Ameliyatlarda bazı basit plastik cerrahi uygulamalarını öğrendim. Açtığım güzellik salonuma gelen Filiz Çetin sürekli kilolarından şikayet edince kendisine liposuction yapabileceğimi söyledim. Önce Yenibosna İlke Hastanesi’ne giderek başhekim Süleyman Çataltepe ile görüştüm ve kendimi plastik cerrah olarak tanıttım. Kendisi bana ameliyathaneyi kullanabileceğimi söyledi. Filiz’e hastanede liposuction yaptım. Vücudundan 1 kilo yağdım. İşlem nedeniyle yaralanmadı. Taburcu olduktan sonra evine giderek kendisine 300 cc kan verdim. Benim doktor olmadığımı öğrenince beni şikayet edeceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı Uzmanlık Belgesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Doktoru diplomasını internetten temin ederek üzerine ismimi yazdım ve işyerime astım. Daha sonra diplomaları yırtıp attım. Zaten A4 üzerine fotokopi şeklindeydi. Yaptıklarımdan dolayı pişmanım.”

İKİ KİŞİ DAHA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Altıntaş hakkında kendilerinden aldığı yüzlerine enjekte ettiği ve yüzlerinden bozulma ve kapanmayan yaralar oluşan Sekra Sak ve Saadet Özsoy da suç duyuruşundu bulundu. Bakırkoy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaları birleştirdi. Soruşturma sonunda Altıntaş hakkında “Kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık” suçlarından dava açıldı.



Banu Altıntaş



Bakırköy 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık Banu Altıntaş’ın kendisini tıp doktoru olarak tanıtarak internete ilan verdiği, kendisine cilt bakımı için iş yerine giden Filiz Çetin’e kendisinin doktor olduğunu ve plastik cerrahlık yaptığını söylediği, iş yerinin duvarlarında ve odasında tıp fakültesi diploması ve ruhsatnameler bulunması nedeniyle müştekiyi kendisine inandırdığı ve fazla kiloları nedeniyle liposaction işlemi yapılması için ikna ettiğini belirtti.

Mütalaada 5 Ocak 2013 tarihinde Yenibosna Özel İlke Hastanesi'nde operasyon yapıldığı, operasyon sonrası müştekide baş dönmesi, idrar tutamama, kol sinirlerinde hassasiyet ve harabiyet, vücudun yağ alınan bölgelerinde yumrular oluştuğu, Adli Tıp Kurumu tarafından basit müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaşamı tehlikeye soktuğunun tespit edildiği anlatıldı.

Mütalaada aynı zamanda Semra Sak ve Saadet Özsoy’a karşı estetik müdahalelerde bulunduğu ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandıkları anlatıldı. Dolandırıcılık ve bilinçli taksirle yaralama suçundan cezalandırılması talep etti.



Mahkeme, resmi belgede sahtecilik suçundan beraat verdiği Banu Altıntaş’ı “basit dolandırıcılık” suçundan 3 kez 2 yıl 2 ay hapis ve 2 bin 400 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, 1219 sayılı 'Tababet' ve 'Şuabatı' sanatlarının tarzı icrasına dair kanuna muhalefet suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Filiz Çetin ve Saadet Özsoy’a karşı bilinçli taksirle yaralama suçundan ayrı ayrı 12 ay hapis cezası veren mahkeme cezayı 14 bin 400 TL adli para cezasına çevirdi. Semra Sak’a karşı bilinçli taksirle yaralama suçundan verilen 8 ay hapis cezası da 4 bin 800 TL adli para cezasına çevrildi.



''HATIRLAMIYORUM''

Yargılama esnasında Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi’nden talimatla ifade veren Altıntaş, Filiz Çetin’le ilgili poliste verdiği ifadesini tekrar ettiğini ve detayları hatırlamadığını söyledi. Altıntaş diğer iki kadınla ilgili suçlamaları kabul etmediğini, kendini doktor olarak tanıtmadığını ve sadece yüzlerine ozon tedavisi uyguladığını söyledi.

Başka olayda beraat etmişti

Banu Altıntaş kendisini doktor olarak tanıttığı Kıymet Kaya’dan liposuction yöntemiyle aldığı yağları yüzüne enjekte ederek kalıcı iz bıraktığı gerekçesiyle hakkında Bakırköy 32’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan dolandırıcılık ve taksirle yaralama davasında delil yetersizliğinden beraat etmişti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR