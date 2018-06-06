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    Bu hale gelmişti... Avukattan şaşırtan savunma

    ANTALYA (AA)
    06.06.2018 - 15:20 | Son Güncelleme:

    Antalya'da öldüresiye dövülüp fuhşa zorlanan, Kırgız vatandaşı 22 yaşındaki Malika Nootieva'yı darbedip yol kenarına attığı öne sürülen sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada söz alan sanık avukatı, duruşmada tanık olarak dinlenen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının savunmayı baskı altına aldığını öne sürdü.

    Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Y. (49), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, taraf avukatları ve müştekinin yakınları katıldı. Duruşmada söz alan sanık avukatı, duruşmada tanık olarak dinlenen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının savunmayı baskı altına aldığını öne sürdü.

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Alperen Çiftçi, davaya müdahil olarak katılma haklarının bulunduğunu ifade etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi. Korkuteli ilçesinde 21 Aralık 2016'da, Kırgızistan uyruklu Malika Nootieva'nın darbedilerek yol kenarına atılmasıyla ilgili gözaltına alınan Mustafa Y. tutuklanmıştı.

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    Etiketler: kadına şiddet , Mahkeme
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