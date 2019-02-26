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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)
26.02.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Bu hale geldi harekete geçti... Mühendisten saç davası

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Bu hale geldi harekete geçti... Mühendisten saç davası

İZMİR'de, iki kez yapılan saç ekim işleminin başarısız olduğunu, aynaya baktığı zaman kendisinden rahatsızlık duyduğunu belirten gıda mühendisi E.K., işlemin yapıldığı merkeze tüketici mahkemesinde dava açtı, ayrıca suç duyurusunda bulundu. Güzellik merkezinin sahibi E.D. ise E.K.'nin başının arka bölümünden alınan saçların yetersiz kalmasından dolayı bu durumun yaşandığını ileri sürdü.

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  • Saç ekiminden memnun kalmayan gıda mühendisi dava açtı
  • Saç ekiminden memnun kalmayan gıda mühendisi dava açtı
  • Saç ekiminden memnun kalmayan gıda mühendisi dava açtı
  • Saç ekiminden memnun kalmayan gıda mühendisi dava açtı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Gıda mühendisi E.K., yıllardır başının üst bölümünde olmayan saçları için geliştirilen yeni yöntemlerle saç ektirmeye karar verdi. İzmir'deki güzellik merkezleriyle görüşmeler yapan E.K., ardından E.D.'nin sahibi olduğu merkezle anlaştı. 2016 yılında yapılan ilk saç ekiminin başarısız olması üzerine, E.K. tekrar aynı güzellik merkezine gitti. Bunun üzerine 2017 yılının Mayıs ayında E.K., ikinci kez operasyona alındı ve bu kez başının belirli bölgelerinden alınan yaklaşık 5 bin kök, ön bölümlere nakledildi.

SAÇININ ŞEKLİ DÜZELTİLMEYİNCE DAVA AÇTI

Ancak aradan aylar geçmesine rağmen E.K.'nin başının ön bölümünün belirli yerlerinde saç çıktı, diğer kısmı ise boş kaldı. Aynı güzellik merkezine tekrar gidip durumunu anlatan E.K. bir sonuç alamadı. İşletmeci E.D., başının arka bölümünde yeterli saç kökü olmadığı için böyle bir durumun yaşandığı öne sürdü.

Maddi ve psikolojik zarar gördüğünü söyleyen E.K., tüketici mahkemesine başvurup dava açtı, ayrıca saç ekim işlemini yapan görevliler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. E.K., dava dilekçesinde, aynaya baktığı zaman kendisinden rahatsız olduğunu, bu durumdan psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini belirtti. Mahkemede yargılamanın, savcılıkta ise incelemenin devam ettiği öğrenildi.

'MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM'

Hukuki mücadelesinin yanısıra İl Sağlık Müdürlüğü ve meslek odasına da başvuruda bulunduğunu söyleyen E.K., "Dava süreci devam ediyor. Burada da bilirkişiler, sadece dosya üzerinden inceleme yapıyor. Oysa benim durumumu görmeleri lazım. Ondan sonra kimin suçlu kimin suçsuz olduğu belli olacak. Suçluları ortaya çıkartana kadar da mücadele edeceğim" dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (26.02.2019)
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