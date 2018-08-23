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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Emre KOLTUK/AKÇAABAT (Trabzon) (DHA)
23.08.2018 - 12:54, Son Güncelleme:

Bu hale geldi, görenler şok oldu

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TRABZON’da dün etkili olan sağanak, sele ve heyelana yol açtı. Akçaabat ilçesinde 1950 yılında meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü, selde sürüklenen odun, çöp ve balçıkla kaplandı. Bayram tatilinde ziyarete gelenler, göldeki manzarayı görünce şaşkınlık yaşadı.

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  • Sera Gölü odun, çöp ve balçıkla kaplandı
  • Sera Gölü odun, çöp ve balçıkla kaplandı
  • Sera Gölü odun, çöp ve balçıkla kaplandı
  • Sera Gölü odun, çöp ve balçıkla kaplandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Trabzon’da dün öğle saatlerinde etkili olan sağanağın ardından metrekareye 65 kilogram yağış düştüğü belirlendi. Sele ve heyelana yol açan sağanak sonucu Düzköy ve Akçaabat ilçelerinde yollar kapandı, bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İki ilçede taşan dereler, önüne kattığını sürükledi.

Akçaabat ilçesinde 1950 yılında meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü de Sera Deresi’ndeki selin sürüklediği odun, çöp ve balçıkla kaplandı. Bayram tatili dolayısıyla gelen ziyaretçiler, göldeki manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Trabzon’a tatile gelen Faruk Bakşı, Sera Gölü’nü görmek için geldiklerini belirterek, "Bize çok güzel bir yer olduğunu söylediler. Biz o yüzden geldik. Böyle bir şeyle karşılaşmayı hiç beklemiyorduk. Gölün büyük bir kısmı pisliklerle kaplı" dedi.

Bu hale geldi, görenler şok oldu
Gülüş Kantaj ise "Sera Gölü’nü bize ’Mutlaka görün’ dediler. Böyle bir manzarayla karşılaşınca şok olduk. Berbat bir durumda, üzüldük tabi. Bu gibi durumların önüne geçmek için setler kurulabilir. Çevremizi de temiz tutmamız lazım, biz çevreyi kirletince bütün pislikler bu şekilde göle giriyor. İnsanlar bu konuda duyarlı olurlarsa daha güzel olur" diye konuştu.

Müslüm Hekim de "Gezmeye gelmiştik ama gördüğümüz manzara bu. Üzüldük" diyerek, gölde önlem alınmasını istedi.

Bu hale geldi, görenler şok oldu
GÖL KIYISINDAKİ DUVAR YIKILMIŞTI

Sera Deresi Vadisi'nde 1950’de meydana gelen heyelanın ardından oluşan Sera Gölü’ne paralel uzanan kara yolunun genişletilmesi için bölgede perde beton duvar yapımına başlandı. Geçen yılın Temmuz ayında bölgede göl manzarası olan otelde konaklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük bölümü tamamlanan beton duvarı fark etti. Bakan Soylu, çirkin görüntü oluşturduğunu belirttiği duvarınyıkılması talimatını verdi. Birçok çevrecinin de ’Çin Seddi’ benzetmesiyle tepki gösterdiği duvar, 3 ayda yıkıldı. Binlerce turistin ziyaret ettiği kente merkezine 10 kilometrelik uzaklıktaki gölün doğal dokusuna uygun projenin hayata geçirilmesi için de çalışma yapıldı. Göl çevresinde tehlike oluşturan alanlara geleneksel duvar istinat sistemi olan betonarme perde ve taş duvarlara alternatif sistem olan ’GeoArme Geosentetik donatılı duvar’ yapıldı. Sona gelinen projede ayrıca 30- 40 santimetre fileli toprakla çalışma da yapılarak, göl çevresi yeşil örtüyle kaplandı.

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