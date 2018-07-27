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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özgür ALTUNCU/İSTANBUL
27.07.2018 - 22:23, Son Güncelleme:

Bu haldeyken hırsız girmiş

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Bu haldeyken hırsız girmiş

Sütlüce’de çöken binanın sakinleri ve zarar gören çevre evlerde yaşayanların zorlu yaşamı 4. gününde... Otel ve yurtlara yerleştirilenlerden biri olan Mehmet Dal, 17 yaşındaki oğlu ile birlikte çöken binadan son anda çıktığını, boşaltılan dairelerden birine çökmeden önce hırsız girdiğini anlattı.

Can korkusuyla ayakkabılarını giyemeden dışarı çıkan Mehmet Dal’ın oğlu Emre’nin ayaklarında o günün izleri var. Kıyafetlerini dahi alamayan baba Mehmet Dal belediyenin verdiği kıyafetleri giyiyor. Gece çalıştığını söyleyen Dal yaşadıklarını şöyle anlattı: “Saat 10.00’da bizi aradılar, yatıyorduk. ‘Bina çöküyor’ diye. Balkondan kendimizi dışarı zor attık. Saat 10.30’da dışarı çıktık. 12.00’de çökme başladı.” Eşi ve iki küçük çocuğu memlekette olduğu için şanslı olduğunu belirten Mehmet Dal, diğer dairelerde kalanların da aynı saatlerde binayı boşalttıklarını söyledi. Dal boşaltılan dairelerden birine çökmeden önce hırsız girdiğini televizyon ve bilgisayarı çaldığını da sözlerine ekledi.

BELEDİYE EKİPLERİ KAYMA ÖLÇÜMÜ YAPTI
Hafriyat çalışmalarının sürdüğü bölgede zarar gördüğü için boşaltılıp mühürlenen evlerin yanında halen oturulan evlerde ekipler ölçüm çalışması yaptı. Herhangi bir kayma olup olmadığının tespiti için binaların köşelerine demirler çakıldı. Bu demirler arasındaki mesafe, periyodik olarak ölçülüp kayma olup olmadığı tespit edilecek. Boşaltılan binaların dış cephelerine yerleştirilen reflektörlerle de ölçüm yapıldı. Çöken bina ile mühürlenen komşu binalarda oturanların bir bölümü çevredeki otellere yerleştirildi. Otellerde yer bulunamayan aileler,  yakındaki bir yurda yönlendirildi. Yurtta kalmak istemeyenlerin bir çoğu yakınlarının yanında kalırken, çoğu Suriyeli olduğu öğrenilen kiracılar Hasköy Yurdu’na yerleştirildi. Yakındaki lüks bir otelde kalan Mürsel Canan şikâyetçi. Canan, “Ailece oteldeyiz. Gecekonduma razıyım. Uyku uyuyamadım. Ben alışık değilim o hayata” dedi. 

EVİNİN ÇÖKÜŞÜNÜ CANLI YAYINDA İZLEDİ
İki ay sonra evlenecek olan Burhan Eracar, babasıyla birlikte çöken binanın giriş katında kiracıydı. Babası memlekette olduğu için tek başına olan Eracar işe gittikten kısa bir süre sonra televizyonların canlı yayınında binanın çöktüğünü gördü. Evlilik için aldığı eşyaların enkazda kaldığını söyleyen Eracar, “Gidin evinizi tutun. ‘Size eşya göndereceğiz’ dediler. Depolarda kalmış eşyaları verecekler. 2 ay sonra evleniyorum. Her şeyin en iyisini almıştım” diye konuştu. 

Arda Turan’a ait inşaat sahasındaki çalışma sebebiyle yaşanan çökmenin hemen yan tarafta bulunan otelini etkilediğini, yan duvarlarında çökmelere sebep olduğunu anlatan Şükran Aral ise şunları söyledi:

“Biz hepimiz güçlerimizi birleştireceğiz, davamızı açacağız. Bir muhatap arıyoruz. Bir mağduriyet var. Arda Turan arayıp bir  geçmiş olsun bile demedi. Ağustos’un 15’inde oteli açacaktım.”

Bu haldeyken hırsız girmiş

FACİAYI ÖNGÖRÜP BİR HAFTA ÖNCE EVİNİ BOŞALTTI
Çöken binanın hemen yanında yer alan ve tamamen boşaltılan binanın en üst katında oturan modelist Ülkü Baykaldı, bir hafta önce yaşanacak faciayı öngörüp evini tamamen boşalttı. “Yanımda sürekli mezuram vardır. Binaların aralarındaki açılmayı hissettiğim andan itibaren sabah akşam ölçmeye başladım” diyen Baykaldı şöyle devam etti: “3 ay boyunca ölçtüm. 3 ayda 5 santim açılmayı görünce kesin kararırım verdim. Eşyalarımı toplamaya başladım. Evi boşalttım.”  

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