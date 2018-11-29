Bu hafta iller ve adaylar netleşir
İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Başkanlık Divanı sonrasında yaptığı açıklamada, millet ittifakına “Zillet ittifakı” diyen AK Parti ve MHP’ye tepki gösterdi.
Soruları da yanıtlayan Paçacı, şunları söyledi:
“Hakaretvari üslupla, zillet ittifakı demeleri, son derece kaba ve saygı sınırlarını aşan bir yakıştırma. Bu basitliğe cevap vermeyeceğiz.
ANLAŞMAZLIK SÖZ KONUSU DEĞİL
(CHP ile işbirliği) Görüşmelerimiz devam ediyor. Bir tıkanma söz konusu değil. Umuyorum ki, adil bir işbirliği sonucunda 31 Mart’taki seçimlerde İYİ Parti ve CHP bazı illerde bu işbirliğini gerçekleştirecektir. Adil dediğimiz şey; bilek güreşi değil karşılıklı iyi niyet ölçüleri içinde bir işbirliğidir.
(Ankara konusunda anlaşmazlık olduğu iddiaları) Herhangi bir anlaşmazlık söz konusu değil. Her iki tarafın bir takım talepleri olacaktır ve bu talepler doğrultusunda orta yol bulunacaktır ve anlaşma sağlanacaktır.
MAKRO GÖRÜŞMELERDİ
(Ankara ve İstanbul’a karşılık İYİ Parti’nin Antalya ve Mersin’i istemesi. CHP’lilerin ise bu illerin İYİ Partili adaylar tarafından kazanılmayacağını belirterek sıcak bakmaması) Bize intikal eden böyle bir şey yok. Önceki görüşmeler makro seviyede illere ve adaylara henüz girilmeden yapılan görüşmelerdi. Ama sanıyorum bu hafta içinde iller ve adaylar konusunda netleşmeler olacaktır. Biz anlaşmadan ve işbirliğinden yanayız. Aynı anlayış ve işbirliğinin CHP’de de olduğunu sanıyorum.”
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