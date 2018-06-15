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    Bu gözleri hiç unutmayın! Canavarı halk, jandarma ve polis arıyor

    İsa ÇİÇEK/DHA
    15.06.2018 - 21:36 | Son Güncelleme:

    Sakarya’da 4 ayağı ve kuyruğu kesik halde bulunan yavru köpekten dün kötü haber geldi. Minik yavru tüm çabalara rağmen kurtarılamazken emniyet ve jandarma kamera görüntülerinden yola çıkarak canavarın peşine düştü.

    Önceki gün ayakları ve kuyruğu kesilmiş halde Sakarya’da bulunan yavru köpeği bu hale getiren canavara lanet yağarken, İstanbul Ataşehir’de bulunan havyan hastanesinde tedavisi süren yavru dün tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Hastane yetkilileri sosyal medyada yaptıkları paylaşımda, “Maalesef talihsiz yavrumuzun o minik vücudu operasyonu kaldıramadı” dedi.

    Bu gözleri hiç unutmayın Canavarı halk, jandarma ve polis arıyor

    VETERİNER: İNSAN TARAFINDAN YAPILMIŞ

    Yavrunu tedavisini yapan Veteriner Doktor Bertuğ Çiftçi, “Hayvandaki yaralara bakıldığında kesici bir aletle düz kesiklerin oluştuğu belli. Burada bizim düşüncemiz kemikleri kırabilecek tarzda balta gibi aletler olabileceği. Düzensiz kesikler yok. Bu da bize insan tarafından yapıldığını gösteriyor” diye konuştu.
    Çiftçi, “Hastanemize her gün insanlar tarafından yaralanmış hayvanlar gelmekte. Ama bu gördüklerimiz arasında en kötüsüydü” diyerek vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

    Sapanca Belediyesi Başkanı Aydın Yılmazer sosyal medyadan, “İlçemizde yapılan bu vahşetin hiçbir açıklaması olamaz. Bu vahşeti yapanlar cezalandırılmalı bu olayı kınıyorum” diye paylaşımında bulundu. Sapanca’daki emniyet birimleri ise olayı aydınlatmak için seferber oldu. Her ipucunu değerlendiren polis ve jandarma ekipleri olaya tanık olanların başvurusunu bekliyor. 

    Bu gözleri hiç unutmayın Canavarı halk, jandarma ve polis arıyor

     

    Etiketler: gazetehaberleri , köpek , son dakika , haberler
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