Bu görüntüye pes dedirten savunma: İsteyerek olmadı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
13.03.2019 - 00:19, Son Güncelleme:

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ADANA’da para meselesi yüzünden tartıştığı öne sürülen üvey babası Kenan Mesut Sertkaya’nın (66) başına ekmek bıçağı saplayan İsmail A. (24), polis tarafından yakalandı. Pişman olduğunu söyleyen İsmail A., "İsteyerek olmadı. Babam alkollüydü" dedi.

10 Mart Pazar günü saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde evlerinde iddiaya göre İsmail A. ile üvey babası Kenan Mesut Sertkaya arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Para isteyen İsmail A., olumsuz yanıt alınca Sertkaya’nın başına ekmek bıçağı saplayıp, evden kaçtı.

Komşuların durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine Sertkaya, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sertkaya’nın yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ediyor.

POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇTI

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İsmail A.’nın merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi’nde olduğu öğrenen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için bölgeyi abluka altına aldı. 27 Mayıs Caddesi’nde polisleri fark eden şüpheli kaçmaya başladı. Bölgeyi saran polislerinden elinden kaçamayan İsmail A., kıskıvrak yakalandı. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen şüpheli, pişman olduğunu belirtip, "İsteyerek olmadı. Babam alkollüydü" dedi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Korkunç olay... Üvey babasını kafasından bıçakladı
Korkunç olay... Üvey babasını kafasından bıçakladı

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (12.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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