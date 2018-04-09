Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bu görüntülerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı

    Bu görüntülerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı

    İSTANBUL (İHA)
    09.04.2018 - 00:02 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’da polisin kötü muamelesine maruz kalan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal’ı telefonla aradı. 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’da polis tarafından kötü muameleye maruz kalan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal’ı bu akşam telefonla aradı. 

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Ünsal’dan Stuttgart’taki olay hakkında bilgi aldı.

    Ünsal’ın da duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sunduğu kaydedildi.

    NE OLMUŞTU

    Almanya’da terör örgütü PKK yandaşlarının gösterilerini protesto eden bir Türk Alman polisi tarafından ayaklar altına alınmıştı.

    Almanya’da bölücü terör örgütü PKK yandaşları tarafından düzenlenen gösteride Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde sloganlar atılıp, pankartlar açılmıştı.

    Gösterilerin düzenlendiği yerden geçen bir Türk vatandaşı, söylenenlere karşı tepki gösterince Alman polisi tarafından alıkonup, yere yatırılmıştı.

    Olayı görüntüleyen bir diğer Türk ise kamerayı Alman polisinin ayaklar altına aldığı Türk’e yönelttiğinde, PKK gösterisini protesto eden Türk “ Reisi seviyoruz abi, Ölümüne Reis!” demişti.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (08.04.2018) - 2
    daha fazla video için
    Etiketler: gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri