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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
25.02.2019 - 19:33, Son Güncelleme:

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Bu görüntüler Kırıkkale'den! Gerçeğini aratmadı...

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nce 'toplumsal olaylara müdahale' tatbikatı düzenlendi. Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatı takip eden Vali Yunus Sezer, "Hedefine ulaşan tatbikat oldu" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen 'toplumsal olaylara müdahale' tatbikatında, senaryo gereği eylemci rolündeki sivil giyimli polisler, sloganlar eşliğinde üniformalı polislere taş, sopa ve molotof kokteyli attı.

Bu görüntüler Kırıkkaleden Gerçeğini aratmadı...

Üzerlerine yürüdükleri polislere sopalarla saldıran ve 'Dağılın' uyarısını dikkate almayan gruba, çevik kuvvet ekipleri, önce gaz bombasıyla müdahale etti. Gruptakilerin attığı yanan molotof kokteyllerini söndüren çevik kuvvet ekipleri, daha sonra eylemci gruba biber gazıyla müdahale etti. Ekipler, izinsiz gösteri yapanları gözaltına aldı.

Bu görüntüler Kırıkkaleden Gerçeğini aratmadı...

Başarıyla sona eren tatbikatı takip eden Vali Sezer, kanunsuz gösteriler sırasında müdahalenin uygulamalı olarak gösterildiğini belirterek, "Çoğu zaman kanuni olarak başlayan bir gösteri, kanunsuz hale dönüşebiliyor. Bizim 'korsan' diye tabir ettiğimiz kanunsuz eylemler gerçekleşebiliyor. Bizler de bu ihtimali göz önünde tutarak, Emniyet Müdürlüğü'müze bağlı Çevik Kuvvet personelimizle birlikte bu tatbikatı hazırladık. Onların reflekslerini diri tutmak amacıyla hazırlanmış bir tatbikat. Hedefine ve amacına ulaşan bir tatbikat oldu" diye konuştu.

Bu görüntüler Kırıkkaleden Gerçeğini aratmadı...

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