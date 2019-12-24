Son dakika haberler: Bu görüntüler büyük tepki çekmişti! Eşini döven kocaya 4,5 yıla kadar hapis istendi

Merkez Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesinin önünde 15 Kasım'da eşine uyguladığı şiddet cep telefonu kamerasıyla görüntülenen Emrah Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanık Emrah Ç. hakkında "eşe karşı kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 28. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen mağdur B.Ç, tutuklu sanık Emrah Ç. ile yaklaşık 6 yıldır evli olduğunu belirterek, eşinin akraba ziyaretlerine sıcak bakmadığını ve çok kıskanç olduğunu belirtti.

Olay günü de kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını ve evden ayrıldığını aktaran B.Ç, şunları kaydetti:

"Yolda yürürken okulun önüne geldiğim sırada eşim arabayla geldi. Arabadan inerek, 'Eve gidelim, çocuğunu düşünmüyor musun, özür dilerim' dedi. Kabul etmeyince belime bir defa tekme attı, yüzüme de bir defa tokat attı. 'Gelmiyorsan gelme' dedi ve gitti. Eve hiç uğramadan İstanbul'daki babamın evine gittim."

Eşinin yaklaşık bir yıl önce de kendisine bir tokat attığını ancak çok fazla önemsemediğini bildiren B.Ç, yakın akrabalarından dahi eşinin kendisini kıskandığını ifade etti.

Mağdur B.Ç, eşinden davacı ve şikayetçi olmadı.

Tutuklu sanık Emrah Ç. de eşiyle benzer ifadeler vererek, pişman olduğunu kaydetti.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, "Eşe karşı kasten yaralama" suçunun şikayete ve uzlaşmaya bağlı olmadığı ve şüphelinin tekrar suç işlemeyeceği kanaati oluşmadığı belirtilerek, "Mağdurdan alınan sağlık raporunda herhangi bir darp-cebir izinin olmadığı belirtilmişse de söz konusu darp eyleminin kamera görüntülerine yansıdığı, ayrıca şüphelinin eşine yönelik darp eylemini kabul ettiği ifadesi ve tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.



