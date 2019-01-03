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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yaşar KAPLAN/DHA
03.01.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Bu görüntü Türkiye'de çekildi! Kardan tüneller oluştu...

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Bu görüntü Türkiye'de çekildi! Kardan tüneller oluştu...

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi’nde 3 gün boyunca etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçe merkezindeki kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, kırsal bölgelerde ise yer yer 4 metreyi aştı. Kırsal bölgelerde yol açma çalışmaları sürerken, kardan oluşan tüneller ilginç görüntü oluşturdu.

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  • Yüksekova’nın köy yollarında kardan tüneller oluştu
  • Yüksekova’nın köy yollarında kardan tüneller oluştu
  • Yüksekova’nın köy yollarında kardan tüneller oluştu
  • Yüksekova’nın köy yollarında kardan tüneller oluştu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yüksekova’da geçtiğimiz cumartesi günü başlayan yoğun kar yağışı, salı gününe kadar aralıklarla devam etti. Bir anda yağan yoğun kar, özellikle ulaşımda büyük aksamaların yaşanmasına neden oldu. 62 köy ve 115 mezranın yolunun kapalı olduğu Yüksekova’da özellikle yüksek rakımlı bölgelerdeki kar kalınlığı 4 metreyi buldu.

Kar yağışını bugün durmasının ardından Yüksekova Kaymakamlığı'nın talimatıyla Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, kar küreme ve yol açma çalışmalarına başladı. 35 araç ve yaklaşık 70 personelle yürütülen çalışmalar, zaman zaman gece geç saatlere kadar sürdü. Karla mücadele ekipleri, en zorlu çalışmayı ise ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy ve Yeniışık köyleri ile Köprücük, Akocak, Gürkavak, Cevizli, Pınargözü, Köşkünü köylerinin yollarında yaşadı. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi aştığı bölgede çalışmalar oldukça zor koşullarda sürdürüldü. Adeta kardan tünellerin oluştuğu bölgede ekipler, saatlerce karla mücadele çalışması yürüttü, bu arada ilginç görüntüler de oluştu.

Yetkililer, şu ana kadar kapalı köy ve mezra yollarından birçoğunun açıldığını, diğer köylerin yollarının kardan temizlenmesi için de çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirttiler.

Bu arada yarından itibaren bölgede yine kar yağışının beklendiği belirtildi.

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