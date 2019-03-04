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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.03.2019 - 09:52, Son Güncelleme:

Bu görüntü İstanbul'da çekildi! Boğazını sıkıp tokat attı

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E-5 Karayolu İncirli mevkiinde bir otomobil sürücüsü, sollama yaptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde şeride girerek motosikletliyi bariyerlere sıkıştırmaya çalışınca ortalık karıştı. Motosikletini aracın önüne kırarak sürücünün üstüne yürüyen adam, boğazını sıkıp tokat attı. Öfkeli motosiklet sürücüsünü çevredekiler uzaklaştırırken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Merter’den Yenibosna’ya seyir halinde olan 34 NY 5343 plakalı lüks otomobilin sürücüsü, önünde seyreden ticari taksiyi sollamak istedi. Taksiyi sollayan sürücü hemen ardından kontrolsüz bir şekilde şeride girdi. Ancak otomobil sürücüsü, o esnada araçların sağından süratli bir şekilde seyir halinde olan motosikletliyi aracıyla bariyerler arasında sıkıştırdı. Mutlak bir ölümden kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsü, yaşadığı şokun ardından motosikletini otomobilin önüne kırdı.

Sürücünün boğazını sıktı

Aracın önünde durduktan sonran motosikletinden inen öfkeli sürücü, otomobil sürücünün yanına gitti. Küfreden motosikletli ardından adamın boğazını sıkarak birkaç kez tokat attı. Olayı gören çevredeki sürücülerde motosikletlinin yanına gelerek onu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak araçta sürücünün bebeği ve ailesinin  olduğu uyarılarına aldırmayan öfkeli sürücüyü sakinleştirmek kolay olmadı.

Bir süre sonra araç sürücüsü motosikletli ile konuşmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay nedeniyle Edirne istikametinde meydana gelen trafik yoğunluğu, sürücülerin ayrılmasının ardından normale döndü.

Bu görüntü İstanbulda çekildi Boğazını sıkıp tokat attı

 

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