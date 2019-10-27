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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Elif YAVUZ - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL (DHA)
27.10.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Kapalıçarşı'daki bu görüntü çok tepki çekmişti! 'Gece vakti habersiz yapılmış'

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Kapalıçarşı'nın 22 kapısından biri olan 559 yıllık Fesçiler Kapısı'ndaki tabelanın matkapla delinmesine ilişkin Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "Buranın güvenlik kameralarının sayısını artırmak için sözleşme yaptığımız bir firmanın çalışanı, geceleyin hiçbir talimatımız, onayımız olmadığı halde kendisi belirlenen yerin dışında bir inisiyatif kullanarak yer belirliyor ve onu üzerine güvenlik kamerasını koyuyor. Bu hepimizin bilgisi dışında olan bir hadise" dedi.

"MATKAP İZLERİ AÇILIYOR MAALESEF"

Kapalıçarşı'nın Fesçiler Kapısı girişindeki tarihi tabelanın güvenlik kamerası takmak için matkapla delinmesinin ardından Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş açıklama yaptı.

Kurtulmuş, yapılan uygulamadan haberdar olmadıklarını, çalışan işçinin inisiyatif alarak habersiz bir şekilde yaptığını belirterek, şunları söyledi:
"Kapalıçarşı'nın bütün kapıları bütün beden duvarları restorasyon kapsamında olacaktır. Buranın güvenlik kameralarının sayısını artırmak için sözleşme yaptığımız bir firmanın çalışanı geceleyin hiçbir talimatımız, onayımız olmadığı halde kendisi belirlenen yerin dışında bir inisiyatif kullanarak yer belirliyor ve onun üzerine güvenlik kamerasını koyuyor. Bu hepimizin bilgisi dışında olan bir hadise. Orada hat yazılarının üzerinde değil ama levhanın alt tarafında matkap izleri açılıyor maalesef. Daha çok sosyal medyada duyuldu. Haber alır almaz inisiyatif aldık derhal bu kamerayı oradan kaldırttık ve restorasyona aldık orayı. İlk Kültür Müdürümüzün, Vakıflar Müdürümüzün yetkili tüm mercilerin haberleri var. Medyada bazı yazılar yazıldı ancak onlar biraz aceleyle yazılmış yazılar. Bu konudan yönetim kurulumuzun haberi yok. Bu arkadaşın da tırnak içerisinde cahilane, kastı olmadan bilgisizce yapılmaması gereken bir hareketi yaptığını kendisi de kabul ediyor. Bu konuda hukuki prosedür çalışacaktır."

"HERKESİ AN BE AN KONTROL ETME İMKANIMIZ YOK"

Kimsenin haberi olmadan çalışma yapılmasının 'Herhangi bir güvenlik açığı mı olduğu' sorusu üzerine ise Fatih Kurtulmuş, "Bir güvenlik açığı mevcut değil, Kapalıçarşı'da hem güvenliklerimiz hem de kameralarımız var. Bu kapının dışında olan bir şey. Her kapımızda bu güvenlik kameralarını artırıyoruz. Bu akşam vakti olan bir şey. Geceleyin de orada kimse yok, boş bir zamanda kimsenin olmadığı bir vakitte yapılmış. Kendisine talimatlandırılmayan yere tabiri caizse bir gayretkeşlik gösteriyor. Herkesi anbean kontrol etme imkanımız yok" diye cevap verdi.

"BURADA 2 BİN 486 ESNAFIMIZ VAR"

Kurtulmuş, Kapalıçarşı'da bi çok noktada sarkan kablolar ve gelişigüzel konulan tabelalara ilişkin olarak ise, "Burada birtakım işgaliyeler, tabelalar, fazlalıklar zaman içerisinde oluyor. Burada 2 bin 486 esnafımız var. Kat malikleri yönetim kurulu olarak yapılan yanlışları kendilerine yazılı olarak ihtar ederek daha sonra da cezai müeyyideleri de kendilerine uygulayarak bu konuda olması gereken noktaya çekiyoruz. Fakat bunlar zaman içerisinde oluyor. Hem esnaflara gereken uyarıları yaparak hem de hukuki anlamda bu işi takip ederek yönetim olarak gerekli hassasiyeti gösteriyoruz" diye konuştu.

Kapalıçarşıdaki bu görüntü çok tepki çekmişti Gece vakti habersiz yapılmış

Kapalıçarşıda tarihi kitabeye matkaplı darbe
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