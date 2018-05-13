Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Bu gençliği bölücüler, FETÖ'cüler yönlendiremez'

    'Bu gençliği bölücüler, FETÖ'cüler yönlendiremez'

    Hürriyet Haber
    13.05.2018 - 12:38 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan'da 'Dumanlı Gençlik ve Doğa Festivali'nde açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, "Bu gençliği ne bölücüler, ne FETÖ'cüler yönlendiremez, emperyalistlere karşı Türkiye'nin verdiği mücadelede en büyük güvencemiz Türk gençliğidir. Sizler bizim, bugünümüz, yarınımız, geleceğimizsiniz" dedi.

    Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerinin satır başları şöyle:

    15 Temmuz'da, apolitik denen gençlerimiz meydanlara indiler meydanlara. Alçaklara göğsünüzü siper eden, tankların önünde duran, kurşunlara vız gelir diyen gençler sizlerdiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz.

    Bugün nüfusumuzun yüzde 100'ünü siz oluşturmuyorsunuz. Ama yarın nüfusumuz sizlerden olacak. Yüreğinde gençlik ateşi taşımayan siyasetçiler bu ülkeye hiçbir şey veremediler. Gençliğin heyecanını anlayamadılar. Gençliği kolayca alevlenen, kolayca duygularıyla oynanan bir topluluk olarak gördüler.

    Farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, demokrasiyi baş tacı eden milli manevi değerleriyle barışık bir gençliğimiz var artık. Türkiye'nin ve dünyanın şartlarını doğru analiz eden, ona göre karar veren bir gençliğimiz var. Bu gençliği ne bölücüler, ne FETÖ'cüler yönlendiremez, emperyalistlere karşı Türkiye'nin verdiği mücadelede en büyük güvencemiz Türk gençliğidir. Sizler bizim, bugünümüz, yarınımız, geleceğimizsiniz.

    'GÜNLÜK MESELELERLE ENERJİNİZİ HARCAMAYIN'

    Lütfen yüreklerinizdeki heyecanı ülkenin kalkınması için harekete geçirin. Lütfen günlük meseleler içinde enerjinizi harcamayın. Geleceğin büyük Türkiye'sine odaklanın. Anlaşmazlıkları değil, birlikteliği güçlendirin. Bizim öfke ile harcayacak zamanımız yok. Hepimiz, genciyle yaşlısıyla, Kürt'üyle Türk'üyle, her mezhepten, her meşrepten ne olursak olalım bu ülkenin aziz vatandaşlarıyız.

    Bizim hayalimizde, demokrasisi daha da gelişmiş, milli geliri daha da artmış bir Türkiye var. Bu Türkiye hayalimizi elbette gençlerle hayata geçireceğiz. Bütün gayretimiz geçmişin yanlışlarına düşmeden, emin adımlarla gelecek yolculuğumuza yürümek. Biliyorum ki sizlerin kanı bizimkinden daha hızlı akıyor. Kanınız daha hızlı akıyor, yerinizde duramıyorsunuz. Bir anda her şey olsun istiyorsunuz. Tıpkı dağın zirvesinden kopan kaya parçası gibi, menzile koşar gibi koşuyorsunuz. Ama bizler o kayadan vadiye indik, orada suyun içinde suyun adeta sürtünmeyle köşelerimizi, sivriliklerimizi yok ettiği bir taşa döndük. Sizin heyecanınız, sivrilikleriniz, enerjiniz bizim tecrübemizle birleştiğinde bizi tutana aşk olsun.

    Bugün Cumhurbaşkanımız İngiltere'ye gitti. Orada görüşmeler yapacak. Bölgesel konular, Irak, Suriye, Filistin, İran... Bu bölgede oynanmaya çalışılan emperyal oyunlara karşı çok uyanık olmamız lazım. Aranıza fitne sokanlara prim vermeyin. Onlara deyin ki, kardeşim bizim değişmeyen dört tane ilkemiz var. Tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (13.05.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar...
    daha fazla video için
    Etiketler: Erzincan , konuşma , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri