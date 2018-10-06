Bu gemide onlara yasak yok!

İstanbul Şehit Hatları İşletmesi ve özel yolcu motorları geçen yıl aldığı kararla vapurlarda seyahat esnasında “Evcil Hayvan Taşıma Kuralları”nda düzenlemeye giderek, vapurlarda evcil hayvanların kafes içinde ve ağızlık takılarak taşınması şartı getirilmişti. Ancak, suya indirildiği günden bu yana 14 ayda 360 bin yolcu taşıyan ve toplumun her kesiminden grupları ücretsiz hizmet veren Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nin önceki akşam çok özel konukları vardı. Kendisi de aynı zamanda bir hayvan sever olan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Boğaz’daki bu yasağı delerek, hayvan severlerin beraberlerinde getirdikleri evcil hayvanlarıyla birlikte seyahat etti.

Üsküdar Belediyesi tarafından 12 milyon liraya yaptırılıp, kültürel etkinlik için tasarlanan ve ilk turunu geçtiğimiz yıl 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazileriyle birlikte yapan Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nin, önceki gece hiç alışılmadık özel yolcuları vardı. 54 metre uzunluğunda toplam 580 yolcu kapasiteli gemi, Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel gecede, hayvan dostlarıyla birlikte Boğaz’a açıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuklara hitap ederken kürsüde kendisine eşlik eden ve kendisini dinleyen minik köpeklerin zaman zaman havlayarak araya girmesi, hem Başkan’ı hem davetlileri güldürdü.

GİZLİ AJANDALARI YOK

Geçtiğimiz günlerde yağışlı havada aracının kaportasına saklanıp sıkışan yavru kediyi itfaiye yardımıyla kurtardıktan sonra sahiplenen dizi oyuncusu Latif Koru’nun da katıldığı gecede konuşan Türkmen, hayvanların gerçek bir dost olduklarını belirtip “Onların gizli ajandaları yok. Fırıldak değiller. Ancak itiraf ediyorum, bizim toplum olarak karnemiz hiç iyi değil” diye konuştu.

HEPİMİZ AYNI GEMİNİN YOLCULARIZ

Özellikler gençler ve çocukların hayvanlar konusunda duyarlılığını artırmak istediklerini belirten Türkmen, en, “Doğa bütün canlıların ortak yaşam alanıdır. Bu doğada sadece insanlar yok. Hayvanların da, bitkilerin de, bu doğada hakları var. Ama ne yazık ki, egoizm, bencillik, sadece kendini düşünme alışkanlığı insanların yakasını bırakmıyor.

FELÇLİ HAYVANLARA ÖZEL BARINAK SÖZÜ BİLE

Toplumdaki bu alışkanlıklar da, huzurumuzun çok iyi olmadığını hep birlikte görüyoruz. Huzur, hayvan, doğa ve insan sevgisindedir. Ne zamanki toplum olarak empati yapabilirsek çok daha mutlu olacağız. Bugün dünyadaki savaşlar, kavgalar, kan ve gözyaşı hepsi insanın eseri. İnsanoğlu kendine yaptığını başka kimse yapamaz. En vahşi hayvanlar bile insana, insandan daha büyük kötülük yapamaz ve yapmamıştırlar. Hepimiz aynı geminin yolcularıyız” dedi. Üsküdarlıların, bundan böyle dilediklerinde Valide Sultan Gemisi’ne, evcil hayvanlarıyla birlikte binmelerine izin veren Türkmen, hayvan severlerin talebi üzerine, Üsküdar’da felçli hayvanlar için barınak sözü de verdi.

GÜNDE 4 SEFER YAPIYOR

500 yolcu kapasiteli gemide sıcak simit ve taze çay ikramı yapılıyor. Uzman rehber anlatımıyla günde Boğaz’da günde 4 sefer, 1 saat 30 dakika süren tur yapan gemiye binmek isteyenler 444 0 875 numaralı telefonu arayarak ücretsiz olarak bu kültür turuna katılabiliyor. Pazartesi günleri geminin bakımı yapılırken, her Perşembe lise son sınıf öğrencileriyle birlikte Sanat Tarihi dersi veriliyor Yüzen kültür merkezi olarak hizmet veren gemide ayrıca hafta sonları ücretli olarak düğün ve nişan da yapılıyor.

HAYVANLARA İLİŞKİN SEYAHAT KURALLARI NE DİYOR?

İstanbul Şehir Hatları İşletmesi tarafından 25 Temmuz 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe konan evcil hayvan taşıma kuralları şöyle diyor:

Evcil hayvanlar kafeslerinde olmak koşulu ile yolcu salonlarının dışında ve gemi görevlilerin gösterdiği emniyetli yerlerde taşınabilecekler. Gemi tipi ve alanların uygunluğuna göre taşımada sınırlama getirilebilir.

Kafesi olmayan evcil hayvanlar ağızlık takmak koşulu il gemilerde yolcu salonlarının dışında ve gemi görevlilerinin gösterdiği emniyetli yerlerde sefere kabul edilecektir.

Kafeslerinde olmak koşuluyla sadece küçük evcil hayvanlar (Kuş, kedi, tavşan, vb) ile yolcu beraberinde seyahat eden rehber köpekler (tıbbı destek veren/görme ve duyma engelli yolcuya refakat eden/duygusal destek veren rehber köpekler) belirlenen yolcu salonlarının içerisine kabul edilirler.

Duygusal destek amacıyla yetiştirilmiş, manevi destek ve psikiyatrik hizmet veren köpeklerin yolcu salonlarının içerisin kabul edilmesi için yolcu adına düzenlenmiş geçerli bir sağlık raporunun (akıl sağılığı uzmanından alınmış) mutlaka yolcu beraberinde bulunması gerekiyor.

Rehbersiz köpekler temiz, özel tasması takılı olarak sahibinin ayaklarının dibinde oturması gerekiyor. Evcil hayvanın sağlıklı, zararsız, temiz ve kokusuz olması gerekiyor. Hayvanın durumu şüpheli görülürse (huzursuz, saldırgan, hastalıklı vb) Şehir Hatları A.Ş. görevlileri tarafından gemiye kabul edilmeyebilir.

Şehit Hatları Aş. Taşınan hayvanın seyir esnasında veya sonrasında sağlık durumunun kötüleşmesi, ölmesi, kaybolması veya yaralanması halinde hiçbir sorumluluk kabul etmemekte. Bu sebeple ortaya çıkabilecek masraf ve sair zararlardan Şehir Hatları A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu değildir. Gerekli önlemlerin alınması evcil hayvan sahibine aittir.

Şehir Hatları A.Ş.’nin sorumluluk sahası olan iskele ve gemilerde evcil hayvanların verebileceği her türlü zarardan (üçüncü kişilere verilecek zararlar da dahil) evcil hayvan sahibi sorumludur.