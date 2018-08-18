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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GÜMÜŞHANE (AA)
18.08.2018 - 19:28, Son Güncelleme:

Bu gelinlik diğerlerinden çok farklı

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Bu gelinlik diğerlerinden çok farklı

Gümüşhane'de tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, hazırladığı gelinliği kentin coğrafi işaretli ürünü pestil ve kömeyle süsledi.

Tasarım eğitiminin ardından kadınlara yönelik girişimcilik kurslarına da katılan Parlak, bir süre önce kent merkezinde gelinlik mağazası açtı. 

Sipariş üzerine gelinlikten abiyeye kadar çeşitli kıyafetler tasarlayan Parlak, aynı zamanda dikimlerini de yapıyor. 

Parlak, bu defa Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünleri pestil ve kömeye dikkati çekmek amacıyla çalışma yaptı. Farklı şeyler yapmayı sevdiğini belirten Parlak, diktiği gelinliği sıvı pestile buladı. 

Parlak, pestilin kurumasının ardından köme ve nazar boncuğu kullanarak süslemeler yaptığı çalışmayı 10 günde tamamladı. 

"PESTİL, ÇOCUKLUĞUMUZDAN BERİ HAYATIMIZDA OLAN BİR ÜRÜN"
Parlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir çalışmayı fark yaratmak için yaptığını belirterek, "Pestil, çocukluğumuzdan beri hayatımızda olan bir ürün. Tasarımım olan gelinliği pestille birleştirip farklı bir görünüm kazandırdım. Bu çalışmayla kentimizin coğrafi işaretli ürününe dikkati çekmek istedim." diye konuştu. 

İş yerine gelen gelin adaylarının pestille süslediği gelinliği ilginç bulduğunu dile getiren Parlak, şöyle devam etti: 

"Türkiye'de böyle bir gelinliğe hiç rastlanmadı. Onun için olmayan bir şeyi yapmaya çalıştık. Gelinlerimiz ilk önce bunu farklı renkte bir kumaş sanıyor. Pestil olduğunu fark ettiklerinde ise çok güzel ve farklı olduğunu belirtiyorlar. Tepkiler gayet olumlu." 

Parlak, pestil ve kömeyle tasarladığı gelinliğe patent başvurusu yapmayı planladığına işaret ederek, "Bu tescil sayesinde dünyada ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğime inanıyorum." dedi. 

Müşterilerden Leman Özdemir de tasarımı ilginç bulduğunu, Gümüşhane'ye özgü ürünlerin yer aldığı gelinliği beğendiğini kaydetti.

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