Bu gece sahura saat kaçta kalkılacak? 25 Mayıs İstanbul Ankara İzmir il il sahur saatleri
Oruç ibadetini idrak eden milyonlarca vatandaş, yarın tutacakları oruçları için bu gece saat kaçta sahura kalkacaklarına yönelik araştırmalarına başladı. Ramazan ayının 20. gününü geride bırakan vatandaşlar, bu akşam sahura saat kaçta kalkacaklarını ve imsak saatlerini öğrenmek istiyor. Peki, bu gece sahura saat kaçta kalkılacak?
Rahmet ve bereket ayı ramazan hızla ilerlerken, oruçlarını tutan vatandaşlar, bulundukları şehirlerdeki sahur vakitlerini kontrol etmek adına, 2019 ramazan imsakiyesini araştırıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin sahur ve imsak saatleri yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, 25 Mayıs 2019 il il Diyanet'in açıkladığı sahur saatleri...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2019 Ramazan İmsakiyesi'ne göre bu gece, oruca niyet edecek olan vatandaşlar, Ankara'da 03:30'da, İstanbul'da 03:39'da, İzmir'de ise 04:02'de sahur yapacak. Diğer illerin sahur saatleri için aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz.
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