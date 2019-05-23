Bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İstanbul, İzmir, Ankara için sahur vakitleri (2019 İmsakiye)
2019 Ramazan İmsakiye bilgileri, oruç için niyet edecek olan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Sahur ve iftar vakitleri, 81 ilde yaşayan vatandaşlar tarafından en fazla araştırılan konulardan birini oluşturuyor. Peki, sahur bu gece saat kaçta yapılacak? İşte, İstanbul, İzmir, Ankara için sahur vakitleri ve 2019 Ramazan İmsakiyesi.
Mübarek ramazan ayında, oruç için niyet edecek olan vatandaşlar, saatlerin ilerlemesi ile sahur vakitlerini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Diyanet, resmi internet sitesi üzerinden il il sahur saatleri ile ilgili bilgileri daha önce yayımlamıştı. Vatandaşlar, sahur sofrasına bu bilgiler doğrultusunda oturacak. İşte, İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer illerin sahur vakitleri.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 Ramazan İmsakiyesi'ne göre bu gece oruç için niyet edecek olan vatandaşlar, İstanbul'da 03:41'de, Ankara'da 03:32'de, İzmir'de 04:04'de sahur yapacak.
Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki linke tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra iftar ve sahur saatlerini öğrenebilir.
SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).
Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.
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