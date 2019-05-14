Bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur ve iftar vakitleri (2019 imsakiye)
Mübarek ramazan ayının ikinci haftasına girilmesiyle beraber, oruç ibadetini idrak eden vatandaşların da sahur ve iftar saatlerine ilişkin araştırmaları devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Ramazan İmsakiyesi'ni, internet sitesi üzerinden paylaştı. Sahur ve iftar saatlerini merak eden Müslümanlar, Diyanet'in sayfasından bu bilgileri öğrenebiliyor. Peki, bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İşte, il il sahur ve iftar saatleri.
Müslümanlar tarafından oruç ibadetinin idrak edildiği, üç ayların sonuncusu olan ramazanın dokuzuncu günü geride kaldı. Saatlerin ilerlemesi ile, sahura kalkarak oruca niyet edecek olan vatandaşların sahur saatlerine ilişkin araştırmaları hız kazandı. Peki, sahura ne zaman kalkılacak? Sahur bu gece saat kaçta yapılacak? İşte, Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller dahil sahur saatleri.
İSTANBUL HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|9
|14.05.2019
|03:55
|20:20
|21:58
|10
|15.05.2019
|03:54
|20:21
|22:00
|11
|16.05.2019
|03:52
|20:22
|22:01
|12
|17.05.2019
|03:51
|20:23
|22:03
|13
|18.05.2019
|03:49
|20:24
|22:04
|14
|19.05.2019
|03:48
|20:25
|22:05
|15
|20.05.2019
|03:46
|20:26
|22:07
ANKARA HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|9
|14 Mayıs
|03:46
|20:02
|21:37
|10
|15 Mayıs
|03:44
|20:03
|21:39
|11
|16 Mayıs
|03:43
|20:04
|21:40
|12
|17 Mayıs
|03:41
|20:05
|21:41
|13
|18 Mayıs
|03:40
|20:06
|21:43
|14
|19 Mayıs
|03:39
|20:07
|21:44
|15
|20 Mayıs
|03:37
|20:07
|21:45
İZMİR HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|9
|14 Mayıs
|04:16
|20:21
|21:53
|10
|15 Mayıs
|04:15
|20:22
|21:54
|11
|16 Mayıs
|04:13
|20:23
|21:55
|12
|17 Mayıs
|04:12
|20:24
|21:57
|13
|18 Mayıs
|04:11
|20:25
|21:58
|14
|19 Mayıs
|04:09
|20:26
|21:59
|15
|20 Mayıs
|04:08
|20:26
|22:00
Yaşadığınız ilin haftalık iftar, sahur ve teravih saatlerini aşağıdaki tablolardan görebilirsiniz. Ayrıca sayaç bölümünden sahura ne kadar kaldığını görüntüleyebilirsiniz.
RAMAZANDA SAĞLIKSIZ BESLENMEYE DİKKAT
Ramazan ayında oruç tutulmaya başlanmasıyla değişen öğün saatleri ve öğün sayısı nedeniyle yeterli ve dengeli beslenme önem kazanıyor. Özellikle sahur vaktinde yemek yemeyenler, gün içerisinde halsiz ve bitkin kalabiliyor. Uzmanlar, sahur yapmanın muhakkak gerekli olduğunu belirterek, sağlık için iftarda dengeli bir şekilde yemek yenilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
Yanlış beslenme Ramazan ayında kilo almaya neden olabilir
Diyetisyen İlayda Gökçen, sahurda besinlerin doğru seçilerek, sıvı tüketilmesi gerektiğini belirtti. Yeterli ve dengeli beslenilmediği takdirde metabolizmanın az enerji harcamaya başladığını, vücut hareketleri yavaşladığını, yağ oranının arttığını ve fazla kilo alındığını belirten Gökçen, “Sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem verilerek, halsizlik, depresyon, mide ağrısı, hazımsızlık, tansiyon düşmesi gibi birçok sağlık problemi önlenebilir. Bu nedenle dengeli bir şekilde sağlıklı beslenmeyi sürdürmek ve doğru besinleri tüketmek önemlidir” dedi.
Sahura kalkmamanın zararları
“Ramazan'da en çok yapılan hataların başında sahura kalkmamak gelir” diyen Gökçen, özetle şunları söyledi:
“Sahur yemeğimiz yavaş sindirilen gün boyu besleyici özelliğini sürdüren besinler olmalıdır. Oruç süresince kabızlık, mide bulantısı ve mide bozulmalarını önlemeye yardımcı olması nedeni ile posadan zengin tam buğday ürünleri, sebze, meyve, sert kabuklu yemişler, haşlanmış yumurta, az yağlı peynir, yoğurt veya az yağlı süt tercih edilebilir. Tatlı, kızartılmış ve yağlı besinler, yüksek tuz-sodyum içeren yeterli sıvı alınmasının toksinlerin vücuttan atılması, böbrek yükünü dengelemek ve dehidratasyonu önlemek için gereklidir."
Gökçen, iftar vaktinde birden yemek yemenin kan şekerinde dalgalanmalara yol açtığını aktardı. İftarda yemeklerin ikiye bölünerek tüketilmesi gerektiğine de dikkat çeken Diyetisyen İlayda Gökçen, hafif ana yemeklerin yanında salata ve yoğurt ile iftarın tamamlanması gerektiğini sözlerine ekledi.
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