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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.05.2019 - 22:57, Son Güncelleme:

Bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur ve iftar vakitleri (2019 imsakiye)

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Bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur ve iftar vakitleri (2019 imsakiye)

Mübarek ramazan ayının ikinci haftasına girilmesiyle beraber, oruç ibadetini idrak eden vatandaşların da sahur ve iftar saatlerine ilişkin araştırmaları devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Ramazan İmsakiyesi'ni, internet sitesi üzerinden paylaştı. Sahur ve iftar saatlerini merak eden Müslümanlar, Diyanet'in sayfasından bu bilgileri öğrenebiliyor. Peki, bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İşte, il il sahur ve iftar saatleri.

Müslümanlar tarafından oruç ibadetinin idrak edildiği, üç ayların sonuncusu olan ramazanın dokuzuncu günü geride kaldı. Saatlerin ilerlemesi ile, sahura kalkarak oruca niyet edecek olan vatandaşların sahur saatlerine ilişkin araştırmaları hız kazandı. Peki, sahura ne zaman kalkılacak? Sahur bu gece saat kaçta yapılacak? İşte, Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller dahil sahur saatleri.

İSTANBUL HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
914.05.201903:5520:2021:58
1015.05.201903:5420:2122:00
1116.05.201903:5220:2222:01
1217.05.201903:5120:2322:03
1318.05.201903:4920:2422:04
1419.05.201903:4820:2522:05
1520.05.201903:4620:2622:07

ANKARA HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
914 Mayıs03:4620:0221:37
1015 Mayıs03:4420:0321:39
1116 Mayıs03:4320:0421:40
1217 Mayıs03:4120:0521:41
1318 Mayıs03:4020:0621:43
1419 Mayıs03:3920:0721:44
1520 Mayıs03:3720:0721:45

İZMİR HAFTALIK İFTAR VE SAHUR SAATİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
914 Mayıs04:1620:2121:53
1015 Mayıs04:1520:2221:54
1116 Mayıs04:1320:2321:55
1217 Mayıs04:1220:2421:57
1318 Mayıs04:1120:2521:58
1419 Mayıs04:0920:2621:59
1520 Mayıs04:0820:2622:00

Yaşadığınız ilin haftalık iftar, sahur ve teravih saatlerini aşağıdaki tablolardan görebilirsiniz. Ayrıca sayaç bölümünden sahura ne kadar kaldığını görüntüleyebilirsiniz.

Bu gece sahur saat kaçta yapılacak İl il sahur ve iftar vakitleri (2019 imsakiye)

RAMAZANDA SAĞLIKSIZ BESLENMEYE DİKKAT

Ramazan ayında oruç tutulmaya başlanmasıyla değişen öğün saatleri ve öğün sayısı nedeniyle yeterli ve dengeli beslenme önem kazanıyor. Özellikle sahur vaktinde yemek yemeyenler, gün içerisinde halsiz ve bitkin kalabiliyor. Uzmanlar, sahur yapmanın muhakkak gerekli olduğunu belirterek, sağlık için iftarda dengeli bir şekilde yemek yenilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Yanlış beslenme Ramazan ayında kilo almaya neden olabilir

Diyetisyen İlayda Gökçen, sahurda besinlerin doğru seçilerek, sıvı tüketilmesi gerektiğini belirtti. Yeterli ve dengeli beslenilmediği takdirde metabolizmanın az enerji harcamaya başladığını, vücut hareketleri yavaşladığını, yağ oranının arttığını ve fazla kilo alındığını belirten Gökçen, “Sağlıklı ve dengeli beslenmeye önem verilerek, halsizlik, depresyon, mide ağrısı, hazımsızlık, tansiyon düşmesi gibi birçok sağlık problemi önlenebilir. Bu nedenle dengeli bir şekilde sağlıklı beslenmeyi sürdürmek ve doğru besinleri tüketmek önemlidir” dedi.

Sahura kalkmamanın zararları

“Ramazan'da en çok yapılan hataların başında sahura kalkmamak gelir” diyen Gökçen, özetle şunları söyledi:

“Sahur yemeğimiz yavaş sindirilen gün boyu besleyici özelliğini sürdüren besinler olmalıdır. Oruç süresince kabızlık, mide bulantısı ve mide bozulmalarını önlemeye yardımcı olması nedeni ile posadan zengin tam buğday ürünleri, sebze, meyve, sert kabuklu yemişler, haşlanmış yumurta, az yağlı peynir, yoğurt veya az yağlı süt tercih edilebilir. Tatlı, kızartılmış ve yağlı besinler, yüksek tuz-sodyum içeren yeterli sıvı alınmasının toksinlerin vücuttan atılması, böbrek yükünü dengelemek ve dehidratasyonu önlemek için gereklidir."

Gökçen, iftar vaktinde birden yemek yemenin kan şekerinde dalgalanmalara yol açtığını aktardı. İftarda yemeklerin ikiye bölünerek tüketilmesi gerektiğine de dikkat çeken Diyetisyen İlayda Gökçen, hafif ana yemeklerin yanında salata ve yoğurt ile iftarın tamamlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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