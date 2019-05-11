Bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur ve iftar saatleri (2019 imsakiye)

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBu gece sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur ve iftar saatleri (2019 imsakiye)
GeriGündem Bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur ve iftar saatleri (2019 imsakiye)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
11.05.2019 - 23:29, Son Güncelleme:

Bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur ve iftar saatleri (2019 imsakiye)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur ve iftar saatleri (2019 imsakiye)

On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanın altıncı gününü geride bırakmamızın ardından, saatlerin ilerlemesi ile, sahur saatlerine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan imsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar vakitleri açıklandı. Peki, sahur bu gece saat kaçta yapılacak? İşte, il il sahur saatleri ve 2019 imsakiye bilgileri.

Oruç ibadetinin yerine getirmek isteyen yurt genelinde yaşayan vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı, sahur saatlerini merak etmeye başladı. Vatandaşlar sahur hazırlıklarını bu bilgiler doğrultusunda tamamlayacak. Peki, sahur saat kaçta? Sahura kaç saat kaldı? İşte, il il sahur vakitleri ve 2019 imsakiye bilgileri.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN YAYIMLADIĞI SAHUR SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2019 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, oruca niyet edecek olan vatandaşlar, Ankara'da 03:49'da, İstanbul'da 03:58'de, İzmir'de 04:19'da, Adana'da 03:52'de sahur yapacak.

İSTANBUL İÇİN SAHUR SAATLERİ

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
11 Mayıs 2019 Cumartesi04:0005:4413:0616:5920:1721:54
12 Mayıs 2019 Pazar03:5805:4313:0517:0020:1821:55
13 Mayıs 2019 Pazartesi03:5705:4213:0517:0020:1921:57
14 Mayıs 2019 Salı03:5505:4113:0517:0020:2021:58
15 Mayıs 2019 Çarşamba03:5405:4013:0517:0120:2122:00
16 Mayıs 2019 Perşembe03:5205:3913:0517:0120:2222:01
17 Mayıs 2019 Cuma03:5105:3813:0517:0120:2322:03

ANKARA İÇİN SAHUR SAATLERİ

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
11 Mayıs 2019 Cumartesi03:5005:3112:5016:4219:5921:33
12 Mayıs 2019 Pazar03:4905:3012:5016:4320:0021:34
13 Mayıs 2019 Pazartesi03:4705:2912:5016:4320:0121:36
14 Mayıs 2019 Salı03:4605:2812:5016:4320:0221:37
15 Mayıs 2019 Çarşamba03:4405:2712:5016:4320:0321:39
16 Mayıs 2019 Perşembe03:4305:2612:5016:4420:0421:40
17 Mayıs 2019 Cuma03:4105:2512:5016:4420:0521:41

İZMİR İÇİN SAHUR SAATLERİ

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
11 Mayıs 2019 Cumartesi04:2005:5713:1317:0320:1821:49
12 Mayıs 2019 Pazar04:1905:5613:1317:0320:1921:50
13 Mayıs 2019 Pazartesi04:1705:5513:1317:0320:2021:51
14 Mayıs 2019 Salı04:1605:5513:1317:0420:2121:53
15 Mayıs 2019 Çarşamba04:1505:5413:1317:0420:2221:54
16 Mayıs 2019 Perşembe04:1305:5313:1317:0420:2321:55
17 Mayıs 2019 Cuma04:1205:5213:1317:0420:2421:57

ADANA İÇİN SAHUR SAATLERİ

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
11 Mayıs 2019 Cumartesi03:5405:2812:4016:2819:4221:10
12 Mayıs 2019 Pazar03:5205:2712:4016:2819:4321:11
13 Mayıs 2019 Pazartesi03:5105:2612:4016:2819:4421:12
14 Mayıs 2019 Salı03:5005:2512:4016:2819:4521:14
15 Mayıs 2019 Çarşamba03:4905:2412:4016:2919:4621:15
16 Mayıs 2019 Perşembe03:4705:2312:4016:2919:4721:16
17 Mayıs 2019 Cuma03:4605:2312:4016:2919:4821:17

 Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan ikamet ettiğiniz ili seçip sahura ne kadar süre kaldığını, ayrıca diğer illerin sahur saatini görüntüleyebilirsiniz.

Bu gece sahur saat kaçta yapılacak İl il sahur ve iftar saatleri (2019 imsakiye)

 RAMAZAN AYINDA ÇAY KAHVE YERİNE SU TÜKETİN

Ramazan ayında oruç tutarken vücudun su kaybı yaşadığını belirten diyetisyen Işın Sayın, "İftarda-sahurda bol bol çay ve kahve tüketiliyor. Bu durum daha az su tüketilmesine neden oluyor. Oysa kaybedilen sıvı kaybını almamız için iftar-sahur arasında mutlaka 2 litre su içilmesinin önemli” dedi.

Ramazan’da sağlıklı beslenmenin önemine değinen Uzman Diyetisyeni Işın Sayın, sağlıklı ve dengeli beslenmek için özellikle iftarda mutlaka çorba tüketmek gerektiğinin altını çizerek, “Birkaç kaşık da olsa çorba içmek önemli. Asıl almamız gereken besinler ise ana yemek, yoğurt, salata ve sudur. Abur-cubur yiyeceklerden ve mümkünse iftariye tabaklarından uzak durmak önemli. Sahurda da iftarda da probiyotik yoğurt tüketilmesini tavsiye ederim. Ayrıca bağırsak fonksiyonları için önemli olan salata, sebze ve bakliyata mutlaka sofralarda yer açılmalı” diye konuştu.

Uzun süreli açlıkta metabolizma hızının düştüğünü hatırlatan Sayın, “Hamur işi, pirinçli yemekler, patates ve makarna aynı besin grubunda yer almaktadır. İftarda bu yiyeceklerden sadece birini tercih edin” şeklinde konuştu.

 “Çay ve kahve tüketimine sınır getirmeliyiz”

Ramazan’da iftardan sahura kısıtlı zaman aralığında su tüketiminin sıklıkla ihmal edildiğini söyleyen Sayın, “Çay ve kahve tüketimini minimuma indirmemiz gerekiyor. Bu ikili vücudu daha da susuz bırakıyor. Tam tersi, çay ve kahveyi daha az tüketip onun yerine hem iftarda hem de sahurda bol bol su içmeliyiz. Oruç tutarken de vücutta sıvı kaybı artar bu nedenle 2 litre su Ramazan’da kaybettiğimiz sıvı kaybını telafi eder” dedi.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Ev basıp 3 kıza dehşeti yaşatmıştı! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul'da vatandaşların zor anları! Bir anda bastırdı

Bakan Selçuk törene bastonla geldi