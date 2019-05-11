Bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur ve iftar saatleri (2019 imsakiye)
On bir ayın sultanı huzur ve bereket ayı ramazanın altıncı gününü geride bırakmamızın ardından, saatlerin ilerlemesi ile, sahur saatlerine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan imsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar vakitleri açıklandı. Peki, sahur bu gece saat kaçta yapılacak? İşte, il il sahur saatleri ve 2019 imsakiye bilgileri.
Oruç ibadetinin yerine getirmek isteyen yurt genelinde yaşayan vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı, sahur saatlerini merak etmeye başladı. Vatandaşlar sahur hazırlıklarını bu bilgiler doğrultusunda tamamlayacak. Peki, sahur saat kaçta? Sahura kaç saat kaldı? İşte, il il sahur vakitleri ve 2019 imsakiye bilgileri.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN YAYIMLADIĞI SAHUR SAATLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2019 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, oruca niyet edecek olan vatandaşlar, Ankara'da 03:49'da, İstanbul'da 03:58'de, İzmir'de 04:19'da, Adana'da 03:52'de sahur yapacak.
İSTANBUL İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:00
|05:44
|13:06
|16:59
|20:17
|21:54
|12 Mayıs 2019 Pazar
|03:58
|05:43
|13:05
|17:00
|20:18
|21:55
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:57
|05:42
|13:05
|17:00
|20:19
|21:57
|14 Mayıs 2019 Salı
|03:55
|05:41
|13:05
|17:00
|20:20
|21:58
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:54
|05:40
|13:05
|17:01
|20:21
|22:00
|16 Mayıs 2019 Perşembe
|03:52
|05:39
|13:05
|17:01
|20:22
|22:01
|17 Mayıs 2019 Cuma
|03:51
|05:38
|13:05
|17:01
|20:23
|22:03
ANKARA İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:50
|05:31
|12:50
|16:42
|19:59
|21:33
|12 Mayıs 2019 Pazar
|03:49
|05:30
|12:50
|16:43
|20:00
|21:34
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:47
|05:29
|12:50
|16:43
|20:01
|21:36
|14 Mayıs 2019 Salı
|03:46
|05:28
|12:50
|16:43
|20:02
|21:37
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:44
|05:27
|12:50
|16:43
|20:03
|21:39
|16 Mayıs 2019 Perşembe
|03:43
|05:26
|12:50
|16:44
|20:04
|21:40
|17 Mayıs 2019 Cuma
|03:41
|05:25
|12:50
|16:44
|20:05
|21:41
İZMİR İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:20
|05:57
|13:13
|17:03
|20:18
|21:49
|12 Mayıs 2019 Pazar
|04:19
|05:56
|13:13
|17:03
|20:19
|21:50
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:17
|05:55
|13:13
|17:03
|20:20
|21:51
|14 Mayıs 2019 Salı
|04:16
|05:55
|13:13
|17:04
|20:21
|21:53
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:15
|05:54
|13:13
|17:04
|20:22
|21:54
|16 Mayıs 2019 Perşembe
|04:13
|05:53
|13:13
|17:04
|20:23
|21:55
|17 Mayıs 2019 Cuma
|04:12
|05:52
|13:13
|17:04
|20:24
|21:57
ADANA İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:54
|05:28
|12:40
|16:28
|19:42
|21:10
|12 Mayıs 2019 Pazar
|03:52
|05:27
|12:40
|16:28
|19:43
|21:11
|13 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:51
|05:26
|12:40
|16:28
|19:44
|21:12
|14 Mayıs 2019 Salı
|03:50
|05:25
|12:40
|16:28
|19:45
|21:14
|15 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:49
|05:24
|12:40
|16:29
|19:46
|21:15
|16 Mayıs 2019 Perşembe
|03:47
|05:23
|12:40
|16:29
|19:47
|21:16
|17 Mayıs 2019 Cuma
|03:46
|05:23
|12:40
|16:29
|19:48
|21:17
Ramazan sayfamızda bulunan sayaçtan ikamet ettiğiniz ili seçip sahura ne kadar süre kaldığını, ayrıca diğer illerin sahur saatini görüntüleyebilirsiniz.
RAMAZAN AYINDA ÇAY KAHVE YERİNE SU TÜKETİN
Ramazan ayında oruç tutarken vücudun su kaybı yaşadığını belirten diyetisyen Işın Sayın, "İftarda-sahurda bol bol çay ve kahve tüketiliyor. Bu durum daha az su tüketilmesine neden oluyor. Oysa kaybedilen sıvı kaybını almamız için iftar-sahur arasında mutlaka 2 litre su içilmesinin önemli” dedi.
Ramazan’da sağlıklı beslenmenin önemine değinen Uzman Diyetisyeni Işın Sayın, sağlıklı ve dengeli beslenmek için özellikle iftarda mutlaka çorba tüketmek gerektiğinin altını çizerek, “Birkaç kaşık da olsa çorba içmek önemli. Asıl almamız gereken besinler ise ana yemek, yoğurt, salata ve sudur. Abur-cubur yiyeceklerden ve mümkünse iftariye tabaklarından uzak durmak önemli. Sahurda da iftarda da probiyotik yoğurt tüketilmesini tavsiye ederim. Ayrıca bağırsak fonksiyonları için önemli olan salata, sebze ve bakliyata mutlaka sofralarda yer açılmalı” diye konuştu.
Uzun süreli açlıkta metabolizma hızının düştüğünü hatırlatan Sayın, “Hamur işi, pirinçli yemekler, patates ve makarna aynı besin grubunda yer almaktadır. İftarda bu yiyeceklerden sadece birini tercih edin” şeklinde konuştu.
“Çay ve kahve tüketimine sınır getirmeliyiz”
Ramazan’da iftardan sahura kısıtlı zaman aralığında su tüketiminin sıklıkla ihmal edildiğini söyleyen Sayın, “Çay ve kahve tüketimini minimuma indirmemiz gerekiyor. Bu ikili vücudu daha da susuz bırakıyor. Tam tersi, çay ve kahveyi daha az tüketip onun yerine hem iftarda hem de sahurda bol bol su içmeliyiz. Oruç tutarken de vücutta sıvı kaybı artar bu nedenle 2 litre su Ramazan’da kaybettiğimiz sıvı kaybını telafi eder” dedi.
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