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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 22:45, Son Güncelleme:

Bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri

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Bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri

Ramazan ayının gelmesi ile beraber, 2019 Ramazan İmsakiye bilgileri, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Oruç ibadetini yerine getirip iftarını yapan vatandaşlar, 81 ilin imsakiye bilgilerini ve sahur saatlerini merak edip Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı saatler doğrultusunda araştırıyor. Peki, bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İşte, il il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri.

Yardımlaşma ve bereket ayı ramazanın on birinci gününün geride kalması ile, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayan vatandaşların sahur ve iftar saatlerine yönelik bilgileri merak konusu olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Ramazan İmsakiyesi'ni daha önce vatandaşların erişimine açtı. Peki, sahur saat kaçta yapılacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller sahil sahur saatleri.

Ramazan özel sayfamızda bulunan 2019 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2019 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz;

Bu gece sahur saat kaçta yapılacak İl il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri

SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre, İstanbul'da sahur saat 03:51'de, Ankara'da 03:41'de İzmir'de ise 04:12'de yapılacak.

İSTANBUL İÇİN SAHUR SAATLERİ

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
16 Mayıs 2019 Perşembe03:5205:3913:0517:0120:2222:01
17 Mayıs 2019 Cuma03:5105:3813:0517:0120:2322:03
18 Mayıs 2019 Cumartesi03:4905:3713:0617:0120:2422:04
19 Mayıs 2019 Pazar03:4805:3613:0617:0220:2522:05
20 Mayıs 2019 Pazartesi03:4605:3513:0617:0220:2622:07
21 Mayıs 2019 Salı03:4505:3513:0617:0220:2722:08
22 Mayıs 2019 Çarşamba03:4405:3413:0617:0320:2822:10

 ANKARA İÇİN SAHUR SAATLERİ

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
16 Mayıs 2019 Perşembe03:4305:2612:5016:4420:0421:40
17 Mayıs 2019 Cuma03:4105:2512:5016:4420:0521:41
18 Mayıs 2019 Cumartesi03:4005:2412:5016:4420:0621:43
19 Mayıs 2019 Pazar03:3905:2412:5016:4420:0721:44
20 Mayıs 2019 Pazartesi03:3705:2312:5016:4520:0721:45
21 Mayıs 2019 Salı03:3605:2212:5016:4520:0821:47
22 Mayıs 2019 Çarşamba03:3505:2112:5016:4520:0921:48

İZMİR İÇİN SAHUR SAATLERİ

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
16 Mayıs 2019 Perşembe04:1305:5313:1317:0420:2321:55
17 Mayıs 2019 Cuma04:1205:5213:1317:0420:2421:57
18 Mayıs 2019 Cumartesi04:1105:5113:1317:0420:2521:58
19 Mayıs 2019 Pazar04:0905:5013:1317:0520:2621:59
20 Mayıs 2019 Pazartesi04:0805:5013:1317:0520:2622:00
21 Mayıs 2019 Salı04:0705:4913:1317:0520:2722:02
22 Mayıs 2019 Çarşamba04:0605:4813:1317:0520:2822:03

ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).

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