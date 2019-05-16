Bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İl il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri
Ramazan ayının gelmesi ile beraber, 2019 Ramazan İmsakiye bilgileri, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Oruç ibadetini yerine getirip iftarını yapan vatandaşlar, 81 ilin imsakiye bilgilerini ve sahur saatlerini merak edip Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı saatler doğrultusunda araştırıyor. Peki, bu gece sahur saat kaçta yapılacak? İşte, il il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri.
Yardımlaşma ve bereket ayı ramazanın on birinci gününün geride kalması ile, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayan vatandaşların sahur ve iftar saatlerine yönelik bilgileri merak konusu olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Ramazan İmsakiyesi'ni daha önce vatandaşların erişimine açtı. Peki, sahur saat kaçta yapılacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller sahil sahur saatleri.
Ramazan özel sayfamızda bulunan 2019 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2019 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz;
SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre, İstanbul'da sahur saat 03:51'de, Ankara'da 03:41'de İzmir'de ise 04:12'de yapılacak.
İSTANBUL İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|16 Mayıs 2019 Perşembe
|03:52
|05:39
|13:05
|17:01
|20:22
|22:01
|17 Mayıs 2019 Cuma
|03:51
|05:38
|13:05
|17:01
|20:23
|22:03
|18 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:49
|05:37
|13:06
|17:01
|20:24
|22:04
|19 Mayıs 2019 Pazar
|03:48
|05:36
|13:06
|17:02
|20:25
|22:05
|20 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:46
|05:35
|13:06
|17:02
|20:26
|22:07
|21 Mayıs 2019 Salı
|03:45
|05:35
|13:06
|17:02
|20:27
|22:08
|22 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:44
|05:34
|13:06
|17:03
|20:28
|22:10
ANKARA İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|16 Mayıs 2019 Perşembe
|03:43
|05:26
|12:50
|16:44
|20:04
|21:40
|17 Mayıs 2019 Cuma
|03:41
|05:25
|12:50
|16:44
|20:05
|21:41
|18 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:40
|05:24
|12:50
|16:44
|20:06
|21:43
|19 Mayıs 2019 Pazar
|03:39
|05:24
|12:50
|16:44
|20:07
|21:44
|20 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:37
|05:23
|12:50
|16:45
|20:07
|21:45
|21 Mayıs 2019 Salı
|03:36
|05:22
|12:50
|16:45
|20:08
|21:47
|22 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:35
|05:21
|12:50
|16:45
|20:09
|21:48
İZMİR İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|16 Mayıs 2019 Perşembe
|04:13
|05:53
|13:13
|17:04
|20:23
|21:55
|17 Mayıs 2019 Cuma
|04:12
|05:52
|13:13
|17:04
|20:24
|21:57
|18 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:11
|05:51
|13:13
|17:04
|20:25
|21:58
|19 Mayıs 2019 Pazar
|04:09
|05:50
|13:13
|17:05
|20:26
|21:59
|20 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:08
|05:50
|13:13
|17:05
|20:26
|22:00
|21 Mayıs 2019 Salı
|04:07
|05:49
|13:13
|17:05
|20:27
|22:02
|22 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:06
|05:48
|13:13
|17:05
|20:28
|22:03
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).
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