Bu gece sahur saat kaçta yapılacak? 8 Mayıs İl il sahur saatleri ve imsakiye bilgileri

Türkiye genelinde, oruç ibadetini idrak etmek isteyen vatandaşlar, sahur sofralarına oturduktan sonra niyet edecek. Saatlerin ilerlemesi ile beraber, vatandaşların da sahur saatleri ile ilgili bilgileri araştırması hız kazandı. İmsak (sahur) vaktini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı 2019 imsakiye bilgilerini sorguluyor. Peki, sahur saat kaçta? Sahura kaç saat kaldı? İşte, il il sahur vakitleri ve 2019 imsakiye bilgileri.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN YAYIMLADIĞI SAHUR SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 ramazan imsakiyesine göre, oruca niyet edecek olan vatandaşlar, İstanbul'da 04:03'te Ankara'da 03:53'te, İzmir'de 04:23'te, Bursa'da 04:07'de, sahur yapacak.

İSTANBUL İÇİN SAHUR SAATLERİ

Miladi Tarih İmsak(Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam(İftar) Yatsı 08 Mayıs 2019 Çarşamba 04:05 05:47 13:06 16:59 20:14 21:49 09 Mayıs 2019 Perşembe 04:03 05:46 13:06 16:59 20:15 21:51 10 Mayıs 2019 Cuma 04:02 05:45 13:06 16:59 20:16 21:52 11 Mayıs 2019 Cumartesi 04:00 05:44 13:06 16:59 20:17 21:54 12 Mayıs 2019 Pazar 03:58 05:43 13:05 17:00 20:18 21:55 13 Mayıs 2019 Pazartesi 03:57 05:42 13:05 17:00 20:19 21:57 14 Mayıs 2019 Salı 03:55 05:41 13:05 17:00 20:20 21:58

ANKARA İÇİN SAHUR SAATLERİ

Miladi Tarih İmsak(Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam(İftar) Yatsı 08 Mayıs 2019 Çarşamba 03:55 05:34 12:50 16:42 19:56 21:28 09 Mayıs 2019 Perşembe 03:53 05:33 12:50 16:42 19:57 21:30 10 Mayıs 2019 Cuma 03:52 05:32 12:50 16:42 19:58 21:31 11 Mayıs 2019 Cumartesi 03:50 05:31 12:50 16:42 19:59 21:33 12 Mayıs 2019 Pazar 03:49 05:30 12:50 16:43 20:00 21:34 13 Mayıs 2019 Pazartesi 03:47 05:29 12:50 16:43 20:01 21:36 14 Mayıs 2019 Salı 03:46 05:28 12:50 16:43 20:02 21:37

İZMİR İÇİN SAHUR SAATLERİ

Miladi Tarih İmsak(Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam(İftar) Yatsı 08 Mayıs 2019 Çarşamba 04:25 06:00 13:13 17:02 20:16 21:45 09 Mayıs 2019 Perşembe 04:23 05:59 13:13 17:03 20:17 21:46 10 Mayıs 2019 Cuma 04:22 05:58 13:13 17:03 20:17 21:47 11 Mayıs 2019 Cumartesi 04:20 05:57 13:13 17:03 20:18 21:49 12 Mayıs 2019 Pazar 04:19 05:56 13:13 17:03 20:19 21:50 13 Mayıs 2019 Pazartesi 04:17 05:55 13:13 17:03 20:20 21:51 14 Mayıs 2019 Salı 04:16 05:55 13:13 17:04 20:21 21:53

BURSA İÇİN SAHUR SAATLERİ

Miladi Tarih İmsak(Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam(İftar) Yatsı 08 Mayıs 2019 Çarşamba 04:09 05:49 13:05 16:57 20:12 21:45 09 Mayıs 2019 Perşembe 04:07 05:48 13:05 16:57 20:13 21:46 10 Mayıs 2019 Cuma 04:06 05:47 13:05 16:58 20:14 21:48 11 Mayıs 2019 Cumartesi 04:04 05:46 13:05 16:58 20:15 21:49 12 Mayıs 2019 Pazar 04:03 05:45 13:05 16:58 20:16 21:51 13 Mayıs 2019 Pazartesi 04:01 05:44 13:05 16:58 20:17 21:52 14 Mayıs 2019 Salı 03:59 05:43 13:05 16:59 20:18 21:53

Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki görsele tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra sahur saatlerini öğrenebilir.

ORUCUN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ FAYDALARI

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, oruç tutmanın bağışıklık sistemini geliştirdiğini, serbest radikallerin neden olduğu hasarların giderilmesini sağladığını, iltihabı azalttığını ve kanser hücrelerinin yayılma hızını yavaşlattığını söyledi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Akyol, oruç tutmanın sağlığa faydalarını anlattı. Dr. Özkan Akyol, “Ramazan’ın iki yönde sağlığa faydalı olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Birincisi sindirim sistemi ve fiziki katkıları, diğeri ise insan psikolojisine olan faydalarıdır. Oruç esnasında vücutta bulunan yağ hücreleri aracılığı ile depolanmış yağlar yakılır. Depolanan yağların yakılmasıyla birlikte sağlıklı zayıflama gerçekleşir. Ancak bu, sahur ve iftarda az kalorili beslenmekle olur. Şimdiye kadar yapılan bilimsel araştırmalar oruç ve insülin sağlığı ilişkisini ortaya koymaktadır. Araştırmalar oruç esnasında hücrelerin kandan daha fazla glikoz alımı üzerine uyarılar gönderdiğini göstermiştir, bu durum da insülin sağlığına olumlu etki etmektedir. Oruç tutmak sindirim sisteminin dinlenmesini sağlayarak, daha sağlıklı kalori yakmaya destek olur. Sindirim sistemi sağlığı iyi olmayan kişilerde özellikle oruç, gıdaların enerjiye dönüştürülmesi ve yağ yıkımına ciddi katkıda bulunur. Düzenli şekilde oruç tutmak, metabolizma sağlığına faydalı olduğu gibi, sağlıklı bağırsak fonksiyona da katkı sağlar. Az yemek ömür uzatır, çok yaşamayı sağlar. Yapılan bilimsel araştırmalar bazı kültürlerde yapılan diyetlerin ömrü uzattığını ortaya koymaktadır” dedi.

'TEPEDEN TIRNAĞA VÜCUDU YENİLİYOR'

Oruç tutmanın tepeden tırnağa vücudu yenilediğine dikkat çeken Dr. Özkan Akyol, “Beyinde yeni kök hücrelerin oluşmasını destekleyen oruç, bu işleve yardımcı olarak kimyasalların salgılanmasını sağlar. Parkinson ve Alzheimer gibi zihinsel hastalıklara karşı koruyucu rol oynayabilir. Oruç tutmak bağışıklık sistemini geliştirir, serbest radikallerin neden olduğu hasarların giderilmesini sağlar, iltihabı azaltır ve kanser hücrelerinin yayılma hızını yavaşlatır. Bilimsel araştırmalar, hayvanların doğada hasta olduklarında yemeyi azalttıklarını ve dinlendiklerini ortaya koymaktadır. Oruç tutmak bağışıklık sistemini geliştirerek, birçok hastalıktan korunmaya yardımcı olduğu gibi, bazı hastalıkların tedavisini hızlandırır. Oruç vücudun genel temizliğine ciddi anlamda faydalıdır. Sindirim sisteminin temizlenmesi, dolaylı olarak bütün sistemin temizlenmesini sağlar. Karaciğer ve böbreklerdeki toksinlerin temizlenmesiyle de cilt yenilenir” diye konuştu.