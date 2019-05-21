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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.05.2019 - 23:06, Son Güncelleme:

Bu gece sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin sahur vakitleri

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Bu gece sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin sahur vakitleri

Rahmet ve bereket dolu ramazan ayında oruca niyet edecek olan vatandaşlar, il il sahur saatlerini araştırmaya devam ediyor. Saatlerin ilerlemesi ile, 81 ilde yaşayan ve oruç için niyet edecek olan Müslümanlar, sahuru ne zaman yapacaklarını merak ederek ve sahur vakitleri ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Peki, bu gece sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin sahur vakitleri...

Ramazan ayının ilerlemesi ile, sahur ve iftar saatleri de vatandaşların merak ettiği konulardan olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 Ramazan İmsakiyesi'ni internet sayfası üzerinden açıkladı. İşte, il il sahur ve iftar saatleri ile ilgili detaylar.

DİYANET'İN YAYINLADIĞI İL İL SAHUR VAKİTLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 Ramazan imsakiyesi'ne göre bu gece İstanbul'da sahur 03:44'de, Ankara'da 03:35'de, İzmir'de 04:06'da yapılacak. 

Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki linke tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra iftar saatlerini öğrenebilir.

Bu gece sahur saat kaçta İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin sahur vakitleri

İSTANBUL İÇİN SAHUR SAATLERİ

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
21 Mayıs 2019 Salı03:4505:3513:0617:0220:2722:08
22 Mayıs 2019 Çarşamba03:4405:3413:0617:0320:2822:10
23 Mayıs 2019 Perşembe03:4205:3313:0617:0320:2922:11
24 Mayıs 2019 Cuma03:4105:3213:0617:0320:3022:13
25 Mayıs 2019 Cumartesi03:4005:3213:0617:0320:3022:14
26 Mayıs 2019 Pazar03:3905:3113:0617:0420:3122:15
27 Mayıs 2019 Pazartesi03:3705:3013:0617:0420:3222:17

 ANKARA İÇİN SAHUR SAATLERİ

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
21 Mayıs 2019 Salı03:3605:2212:5016:4520:0821:47
22 Mayıs 2019 Çarşamba03:3505:2112:5016:4520:0921:48
23 Mayıs 2019 Perşembe03:3305:2112:5016:4520:1021:49
24 Mayıs 2019 Cuma03:3205:2012:5016:4620:1121:51
25 Mayıs 2019 Cumartesi03:3105:1912:5016:4620:1221:52
26 Mayıs 2019 Pazar03:3005:1912:5116:4620:1321:53
27 Mayıs 2019 Pazartesi03:2905:1812:5116:4620:1421:55

İZMİR İÇİN SAHUR SAATLERİ

Miladi Tarihİmsak(Sahur)GüneşÖğleİkindiAkşam(İftar)Yatsı
21 Mayıs 2019 Salı04:0705:4913:1317:0520:2722:02
22 Mayıs 2019 Çarşamba04:0605:4813:1317:0520:2822:03
23 Mayıs 2019 Perşembe04:0505:4713:1317:0620:2922:04
24 Mayıs 2019 Cuma04:0405:4713:1317:0620:3022:05
25 Mayıs 2019 Cumartesi04:0305:4613:1317:0620:3122:07
26 Mayıs 2019 Pazar04:0205:4613:1317:0620:3122:08
27 Mayıs 2019 Pazartesi04:0105:4513:1417:0620:3222:09
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