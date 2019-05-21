Bu gece sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin sahur vakitleri
Rahmet ve bereket dolu ramazan ayında oruca niyet edecek olan vatandaşlar, il il sahur saatlerini araştırmaya devam ediyor. Saatlerin ilerlemesi ile, 81 ilde yaşayan ve oruç için niyet edecek olan Müslümanlar, sahuru ne zaman yapacaklarını merak ederek ve sahur vakitleri ile ilgili araştırmalarına hız verdi. Peki, bu gece sahur saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin sahur vakitleri...
Ramazan ayının ilerlemesi ile, sahur ve iftar saatleri de vatandaşların merak ettiği konulardan olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 Ramazan İmsakiyesi'ni internet sayfası üzerinden açıkladı. İşte, il il sahur ve iftar saatleri ile ilgili detaylar.
DİYANET'İN YAYINLADIĞI İL İL SAHUR VAKİTLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 Ramazan imsakiyesi'ne göre bu gece İstanbul'da sahur 03:44'de, Ankara'da 03:35'de, İzmir'de 04:06'da yapılacak.
Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki linke tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra iftar saatlerini öğrenebilir.
İSTANBUL İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|21 Mayıs 2019 Salı
|03:45
|05:35
|13:06
|17:02
|20:27
|22:08
|22 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:44
|05:34
|13:06
|17:03
|20:28
|22:10
|23 Mayıs 2019 Perşembe
|03:42
|05:33
|13:06
|17:03
|20:29
|22:11
|24 Mayıs 2019 Cuma
|03:41
|05:32
|13:06
|17:03
|20:30
|22:13
|25 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:40
|05:32
|13:06
|17:03
|20:30
|22:14
|26 Mayıs 2019 Pazar
|03:39
|05:31
|13:06
|17:04
|20:31
|22:15
|27 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:37
|05:30
|13:06
|17:04
|20:32
|22:17
ANKARA İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|21 Mayıs 2019 Salı
|03:36
|05:22
|12:50
|16:45
|20:08
|21:47
|22 Mayıs 2019 Çarşamba
|03:35
|05:21
|12:50
|16:45
|20:09
|21:48
|23 Mayıs 2019 Perşembe
|03:33
|05:21
|12:50
|16:45
|20:10
|21:49
|24 Mayıs 2019 Cuma
|03:32
|05:20
|12:50
|16:46
|20:11
|21:51
|25 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:31
|05:19
|12:50
|16:46
|20:12
|21:52
|26 Mayıs 2019 Pazar
|03:30
|05:19
|12:51
|16:46
|20:13
|21:53
|27 Mayıs 2019 Pazartesi
|03:29
|05:18
|12:51
|16:46
|20:14
|21:55
İZMİR İÇİN SAHUR SAATLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak(Sahur)
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam(İftar)
|Yatsı
|21 Mayıs 2019 Salı
|04:07
|05:49
|13:13
|17:05
|20:27
|22:02
|22 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:06
|05:48
|13:13
|17:05
|20:28
|22:03
|23 Mayıs 2019 Perşembe
|04:05
|05:47
|13:13
|17:06
|20:29
|22:04
|24 Mayıs 2019 Cuma
|04:04
|05:47
|13:13
|17:06
|20:30
|22:05
|25 Mayıs 2019 Cumartesi
|04:03
|05:46
|13:13
|17:06
|20:31
|22:07
|26 Mayıs 2019 Pazar
|04:02
|05:46
|13:13
|17:06
|20:31
|22:08
|27 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:01
|05:45
|13:14
|17:06
|20:32
|22:09
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