Bu gece sahur saat kaçta? İl il sahur vakitleri (2019 İmsakiye)
İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, 81 ilde ikamet eden vatandaşlar, sahur vakitlerini öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Niyet ederek sahur sofralarına oturacak olan vatandaşlar, Diyanet'in yayımladığı 2019 imsakiye bilgilerini merak ediyor. Peki, bu gece sahur saat kaçta? İşte, Diyanet'in bilgisine göre, il il sahur vakitleri.
Ramazan ayının ilerlemesi ile, sahur saatlerine yönelik araştırmalar da gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Saatlerin ilerlemesi ile, oruca niyet edecek olan vatandaşlar, Diyanet'in paylaşmış olduğu iftar ve sahur saatlerini merak ediyor. Vatandaşlar, sahur hazırlıklarını bu bilgiler doğrultusunda tamamlayacak. İşte, Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere il il sahur ve iftar vakitleri.
SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2019 Ramazan imsakiyesi'ne göre bugün, oruç için niyet edecek olan vatandaşlar, İstanbul'da 03:42'de, Ankara'da 03:33'de, İzmir'de 04:05'de Adana'da 03:40'da sahurlarını yapacak. Diğer illerde ikamet eden vatandaşlarımız da aşağıdaki linke tıklayıp bulundukları şehri seçtikten sonra iftar ve sahur saatlerini öğrenebilir.
ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?
İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, II, 87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. (Geniş bilgi için bkz. 481ve 484 nolu fetva)
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26).
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