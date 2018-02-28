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    Bu fotoğraftan geriye bir kişi kaldı

    AA,İHA
    28.02.2018 - 21:27 | Son Güncelleme:

    Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Ailenin kaza öncesi birlikte yemek yiyip selfie çekildikleri fotoğrafları ortaya çıktı. Ailesinden 4 kişiyi kaybeden selfieyi çeken genç kız ise yaşam mücadelesi veriyor.

    Bayburt yönüne giden İbrahim Aydın (54) yönetimindeki 28 AH 195 plakalı otomobil, yol çalışması yüzünden tek şeritten ulaşım sağlanan Erzurum-Bayburt karayolunun Aşkale ilçesine bağlı Küçükgeçit mevkisinde, karşı yönden gelen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen canlı hayvan yüklü 16 CTS 03 plakalı kamyon ile çarpıştı.

    Kazada, otomobil sürücü İbrahim Aydın, annesi Ayşe Aydın (72), eşi Gülyeter Aydın (49) ve oğlu Muhammed Aydın (8) olay yerinde hayatını kaybetti, kızı Kevser Aydın Kara (23) ise ağır yaralandı.

    Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan Kevser Aydın Kara, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Ölen 4 kişinin cesedi ise cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından Aşkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Bu fotoğraftan geriye bir kişi kaldı


    SON SELFIE

    Erzurum'da cezaevinde tutuklu olan bir yakınlarına ziyaret ettikten sonra memleketi Giresun'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenilen ailenin yolculuk sırasında Erzurum'da bir restoranda yemek yedikleri ve yemek öncesinde Kevser Aydın Kara'nın cep telefonu ile ailesiyle birlikte selfie çekimi yaptığı ortaya çıktı. Selfie fotoğrafı üzerindeki iki kalp işareti dikkat çekerken, bu fotoğraf ailenin birlikte çekildikleri son fotoğraf oldu.

    Aydın ailesinin 4 ferdinin cenazelerinin Giresun’un Keşap ilçesi Gönüllü köyünde bugün ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.

     

    Etiketler: Trafik kazası , ölümlü trafik kazası , Erzurum , son dakika
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