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    Bu fotoğraflar dün gece çekildi

    Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya) (DHA)
    14.06.2018 - 06:57 | Son Güncelleme:

    RAMAZAN Bayramı tatili için yollara çıkanlar, TEM Otoyolu’nda yoğunluğa neden oldu.

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    • TEMde bayram yoğunluğu
    • TEMde bayram yoğunluğu
    • TEMde bayram yoğunluğu
    • TEMde bayram yoğunluğu

    Ramazan Bayramı öncesi TEM Otoyolu’nun Sakarya kesiminde trafik yoğunluğu artmaya başladı. Ankara istikametinde yoğunluk oluşurken, trafiğin akışında ise sorun olmadı. Yollarda tedbirlerini arttıran polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    YOĞUNLUK SÜRÜYOR

    Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar akşam saatlerinden bu yana TEM Otoyolu'nun Kocaeli kesimi Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturuyor. Ankara istikametinde trafik gece geç saatlerde durma noktasına geldi. Araçlar yavaş ilerledi. TEM Otoyolu’ndan D-100 Karayolu’na yönelenler bu yolda da Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu.

    Bu fotoğraflar dün gece çekildi

    Etiketler: Arifiye , bayram yoğunluğu , son dakika , haberler
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