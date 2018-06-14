Bu fotoğraflar dün gece çekildi

Ramazan Bayramı öncesi TEM Otoyolu’nun Sakarya kesiminde trafik yoğunluğu artmaya başladı. Ankara istikametinde yoğunluk oluşurken, trafiğin akışında ise sorun olmadı. Yollarda tedbirlerini arttıran polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar akşam saatlerinden bu yana TEM Otoyolu'nun Kocaeli kesimi Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluşturuyor. Ankara istikametinde trafik gece geç saatlerde durma noktasına geldi. Araçlar yavaş ilerledi. TEM Otoyolu’ndan D-100 Karayolu’na yönelenler bu yolda da Ankara istikametinde yoğunluğa neden oldu.