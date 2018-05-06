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    Bu fotoğraflar bugün çekildi... 20 dakikada bu hale geldi

    Murat YILMAZ-Hürriyet, DHA
    06.05.2018 - 16:13 | Son Güncelleme:

    Ankara’da dün Mamak’ta yaşanan sel felaketinin yaraları sarılırken bugün de Keçiören ilçesi sağanak yağışa teslim oldu. Sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Keçiören Fatih Caddesi üzerindeki çok sayıda araç arızalandı. Altgeçitlerde ve köprülerin altında oluşan su birikintisi nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Keçiören’de caddeye şişme botuyla çıkan bir vatandaşın kürek çeken fotoğrafı sosyal medyada “Keçiören raftingi” notuyla paylaşıldı.

    Mamak'ta dün meydana gelen sel felaketinin ardından bugün öğle saatlerinde de Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı felç etti. Yaklaşık 20 dakika boyunca etkisini sürdüren yağmur ve dolu nedeniyle zemin kattaki evleri ve işyerlerini su bastı. Birçok ana caddede ise göletler oluştu.

    Ankara yeniden sele teslimAnkara’da dün Mamak’ta yaşanan sel felaketinin yaraları sarılırken bugün de Keçiören ilçesi sağanak yağışa teslim oldu. Sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Keçiören Fatih Caddesi üzerindeki çok sayıda araç arızalandı. Altgeçitlerde ve köprülerin altında oluşan su birikintisi nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Keçiören’de caddeye şişme botuyla çıkan bir vatandaşın kürek çeken fotoğrafı sosyal medyada “Keçiören raftingi” notuyla paylaşıldı.
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    Yollarda gölet oluşması nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, çok sayıda araç arızalandı. Araç sürücüleri, araçlarını iterek göletin içinden çıkarmaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin, su baskını yaşanan evlere müdahalede bulunduğu öğrenildi.

    Bu fotoğraflar bugün çekildi... 20 dakikada bu hale geldi

    VATANDAŞ KÜREK ÇEKTİ

    Keçiören’de çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ise büyük dikkat çekti. Sağanak nedeniyle göle dönen Fatih Caddesi’ne şişme botunu suya indiren ve kürek çeken bir vatandaşın bu anı, “Keçiören raftingi” notuyla paylaşıldı.

    Bu fotoğraflar bugün çekildi... 20 dakikada bu hale geldi

    EVİ SULAR İÇİNDE KALDI, GÖZYAŞINA BOĞULDU

    Sağanak nedeniyle Bağlarbaşı Mahallesi’nde oturan Songül Şahin’in evinin duvarı yıkıldı. Bir anda bastıran yağmur suları, Şahin’in yatak odasına doldu. Yatak odasını gördüğünde şoka uğrayan Şahin, gözyaşlarına boğuldu. Yatak odasına bakarak ağlayan Şahin, "Evim kalmadı ki benim. Duvar falan kalmadı. Allah’ım yardım et bana. Hiç bir şeyim kalmadı" diye feryat etti.

    Bu fotoğraflar bugün çekildi... 20 dakikada bu hale geldi

    Mahalle sakinleri de Şahin’in kapıcılık yaparak bu evi aldığını ve eşinin işsiz olduğunu belirterek komşularına yardım istediler.

    Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki çok sayıda evi su basarken, çok sayıda araçta zarar gördü. Belediye ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

     

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    Etiketler: yağış , gündem
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