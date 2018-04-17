Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Bu fotoğrafa 110 bin liralık tazminat davası

    Bu fotoğrafa 110 bin liralık tazminat davası

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    17.04.2018 - 10:47 | Son Güncelleme:

    “Açık Mutfak” kitabının yazarı Ece Zaim, izinsiz fotoğrafını yayınladıkları iddiasıyla ünlü züccaciye markası, Om Yayıncılık, Debora Zakuto ve Bağlan Keskin’e 110 bin liralık tazminat davası açtı. Ece Zaim, “röportaj yapacağız” diye kandırıldığını, 4.5 yaşındaki oğlu ile sebze meyve sıkacağı ile çekilen fotoğrafının izin alınmadan reklam aracı olarak kullanıldığını iddia etti.

    İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesindeki iddialara göre Ece Zaim’e davalılardan Om Yayıncılık Reklamcılık şirketi tarafından bir dergide yayımlanmak üzere röportaj teklif edildi.

    Bu fotoğrafa 110 bin liralık tazminat davasıE posta ile yapılan röportajın ardından Bağlan Keskin, röportaj çekimi için Ece Zaim’in evine geldi. Yemek yapılıyor gibi çekilen fotoğrafların ardından Bağlan Keskin yanında getirdiği bir meyve sebze sıkacağını Ece Zaim’le oğlunun önüne koyarak bir kare çekmek için izin istedi. Ece Zaim de önüne konulan mutfak aletinin markasının herhangi bir reklam mecrasında kullanılmaması ve gizlenmesi şartıyla sebze meyve sıkacağıyla fotoğraf çekilmesine izin verdi. Ece Zaim dergide onaylamadığı bir fotoğrafının çıkmasına izin vermeyeceğini söyledi. İddiaya göre Ece Zaim’in röportajı dergide yayımlanmadı. Ece Zaim’in bir süre sonra davalı Om Yayıncılık şirketinin aylık olarak yayımladığı, Genel Yayın Yönetmeni Debora Zakuto ve editörü Bağlan Keskin olan bir dergi ekinde ünlü bir züccaciye şirketine ait dergi ile internet sitesinde önünde sebze meyve sıkacağı ile arka planda oğlu ile çekilen fotoğrafı çıktı.

    110 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

    Ece Zaim’in avukatı, davalıların “röportaj yapacağız” diye kandırılan müvekkili ile 4.5 yaşındaki oğlunun sebze meyve sıkacağı ile ilgili fotoğrafının izin alınmadan reklam aracı olarak dergide ve internette çıktığını öne sürdü.

    Müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiğini belirten Ece Zaim’in avukatı, “Davalılar bu şekilde haksız kazanç elde etmişlerdir. Davalılardan toplam 110 bin lira tazminatın tahsiline karar verilmesini istiyoruz” dedi.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (17.04.2018)
    daha fazla video için
    Etiketler: tazminat davası , izinsiz kullanılan fotoğraf davası , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri