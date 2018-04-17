Bu fotoğrafa 110 bin liralık tazminat davası

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava dilekçesindeki iddialara göre Ece Zaim’e davalılardan Om Yayıncılık Reklamcılık şirketi tarafından bir dergide yayımlanmak üzere röportaj teklif edildi.

E posta ile yapılan röportajın ardından Bağlan Keskin, röportaj çekimi için Ece Zaim’in evine geldi. Yemek yapılıyor gibi çekilen fotoğrafların ardından Bağlan Keskin yanında getirdiği bir meyve sebze sıkacağını Ece Zaim’le oğlunun önüne koyarak bir kare çekmek için izin istedi. Ece Zaim de önüne konulan mutfak aletinin markasının herhangi bir reklam mecrasında kullanılmaması ve gizlenmesi şartıyla sebze meyve sıkacağıyla fotoğraf çekilmesine izin verdi. Ece Zaim dergide onaylamadığı bir fotoğrafının çıkmasına izin vermeyeceğini söyledi. İddiaya göre Ece Zaim’in röportajı dergide yayımlanmadı. Ece Zaim’in bir süre sonra davalı Om Yayıncılık şirketinin aylık olarak yayımladığı, Genel Yayın Yönetmeni Debora Zakuto ve editörü Bağlan Keskin olan bir dergi ekinde ünlü bir züccaciye şirketine ait dergi ile internet sitesinde önünde sebze meyve sıkacağı ile arka planda oğlu ile çekilen fotoğrafı çıktı.

110 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

Ece Zaim’in avukatı, davalıların “röportaj yapacağız” diye kandırılan müvekkili ile 4.5 yaşındaki oğlunun sebze meyve sıkacağı ile ilgili fotoğrafının izin alınmadan reklam aracı olarak dergide ve internette çıktığını öne sürdü.

Müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiğini belirten Ece Zaim’in avukatı, “Davalılar bu şekilde haksız kazanç elde etmişlerdir. Davalılardan toplam 110 bin lira tazminatın tahsiline karar verilmesini istiyoruz” dedi.

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