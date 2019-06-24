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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
24.06.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

'Bu fotoğraf paylaşılır mı?' lafını duyunca 4 ayda büyük değişim yaşadı

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Rize'de, arkadaşının kiloları nedeniyle "Tanker gibisin. Bu fotoğraf paylaşılır mı?" sözüne alınınca zayıflamaya karar veren Bahadır Türüt, 4 ayda diyet ve spor ile 33 kilo verdi.

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  • Tanker lafına alındı 4 ayda 33 kilo verdi
  • Tanker lafına alındı 4 ayda 33 kilo verdi
  • Tanker lafına alındı 4 ayda 33 kilo verdi
  • Tanker lafına alındı 4 ayda 33 kilo verdi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Rize'de yaşayan ve bir televizyon kanalında ana kumandada tekniker olarak çalışan 31 yaşındaki Türüt, aynı televizyon kanalında kameraman arkadaşı Servet Bayrak'tan fotoğrafını çekmesini istedi.

Fotoğrafı sosyal medyada paylaşmak isteyen Türüt, arkadaşının "Tanker gibisin. Bu fotoğraf paylaşılır mı?" sözleriyle şaşkına döndü.

Fotoğrafı sosyal medyada paylaşmayan Türüt, arkadaşıyla kısa sürede zayıflayacağı konusunda iddiaya tutuştu.

Türüt, 4 ayda ekmeği azaltırken yediği yemeklere dikkat etmeye başladı. Bu sürede işine yürüyerek gidip gelmeye başlayan Türüt, her gün en az 8 kilometre yürüdü. Türüt, 4 ay sonunda 115 kilodan 82 kiloya düşmeyi başardı.

Bahadır Türüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her şeyin bir fotoğrafla başladığını belirterek, "Bana çektiği fotoğrafı paylaşmak isteyince 'tanker' dedi. İçimde yara oldu. Zayıflayacağımı söyleyince inanmayarak dalga geçti." dedi.

Kilo verdiği için artık daha mutlu olduğunu vurgulayan Türüt, şöyle devam etti:

"Sabahları daha dinç kalkıyorum. Önceden zorlukla yorgun uyanıyordum. Merdiven çıkamıyordum, ayakkabılarımı bağlayamıyordum. Şimdi çok rahatlıkla yapabiliyorum. Fotoğraf çektirirken göbeğimi veya başka bir yerimi kamufle etmek zorunda kalmıyorum. Şimdi çok rahat fotoğraf çektirebiliyorum. Artık kendisi de bana fotoğraf çekmekten usandı. İnatlaşma uğruna oldu ama galip gelen ben oldum."

"10 KİLO DAHA VERECEĞİM"

Türüt, hayatında birçok şeyin olumlu anlamda değiştiğine dikkati çekerek, "Çevremdeki insanlar olumlu tepki veriyor. Bu süre zarfında kıyafetleri değiştirmek zorunda kaldım. Terzide yeniden ölçülerini alıyoruz.

Sürekli kıyafet değişimi yaşıyorum. Biraz daha devam etmek istiyorum. Sanırım 10 kilo daha vereceğim." ifadesini kullandı.

Beslenmesine dikkat ettiğini dile getiren Türüt, şöyle konuştu:

"Pilav, makarnayı hayatımdan çıkardım. Günde iki bardak yeşil çay içiyorum. Dört ay geçti. Evle iş arasında yürüyerek gidip geldim. Boş zamanlarımda sahildeki spor aletlerini kullandım. Hiçbir şekilde mide ameliyatı olmadım.

Kendi irademle verdim. Önce hayal ettim, sonra inandım ve başardım. İnsanlar önce kendi içinde düşünsünler, ameliyat şart değil. Yapabilirler. Az yesinler, azim göstersinler."

Servet Bayrak ise arkadaşının sağlıklı bir bedene kavuştuğunu belirterek, bu duruma iddiayla katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Artık arkadaşının fotoğrafını çekmekten yorulduğunu anlatan Bayrak, "Her açıdan fotoğrafının çekilmesini istiyor. Önceden karnını saklıyordu, artık her açıdan fotoğrafını çekiyoruz. Kendini daha mutlu hissetmesi, sağlıklı olması bizi de mutlu ediyor." diye konuştu.

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