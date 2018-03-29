Bu fotoğraf delil olmuştu… O diş kliniği sahibi hakkında karar çıktı

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali İlker Baştan ile eşi tutuksuz sanık Esma Kuriş Baştan katıldı.

“BENİ MAĞDUR VE SUİSTİMAL ETTİLER”

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Ali İlker Baştan, hastası olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davası sanıklarını kast ederek, “Bir grup hasta beni mağdur ve suistimal etmiştir” dedi.

“BİR KAÇ YIL SONRA SUÇLU OLACAĞINI BİLEMEZDİM”

Firari savcı Zekeriya Öz’ün kızını tedavi ettiğini de anlatan Baştan, “Tanışıklığım tamamen hasta doktor ilişkisidir. Zamanın kudretli savcısıdır. Bu şahıs zırhlı arabasıyla bana gelirken bu kişinin bir kaç yıl sonra suçlu olacağını bilemezdim. Enes Kanter de Fenerbahçe ve Milli Takımın oyuncusuydu. Bir zamanlar devletin desteklediği bu yapı için ben de iyi şeyler düşünmüştüm. Devletin desteklemesinden dolayı sempati duymuştum. O gruptan tanıdığım insanlar oldu ama hiyerarşik yapıya dahil olmadım. Bizim gibi yetişmiş hekimlerin heba olmasına izin vermeyin. Hatta eğer ceza verecekseniz de ayağıma kelepçe takarak sınıra gönderin en azından orada yaralı askerlere pansuman yaparım.”

7,5 YIL VE EV HAPSİ

Ali İlker Baştan “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen Baştan hakkında “Ev hapsi” adli kontrolü uygulanmasına hükmetti.

EŞİNİN DOSYASI AYRILDI

Mahkeme heyeti Esma Kuriş Baştan’ın dosyasının ise ayrılmasına ve yargılanmasına ayrılan dosya üzerinden devam edilmesine karar verdi.



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