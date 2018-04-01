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    Bu fotoğraf 4 ay önce çekilmişti... İyileşince kaldığı yerden devam etti

    Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
    01.04.2018 - 14:35 | Son Güncelleme:

    KAHRAMANMARAŞ’ta 4 ay önce polisten kaçarken iki ayağını birden kıran Fatih D. (28), tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından farklı tarihlerde yine hırsızlık olaylarına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

    Serintepe Mahallesi’nde geçen 16 Aralık tarihinde inşaat malzemeleri satan işyerinin kasasından bin lira çalındı. Güvenlik kamerasından kimliği tespit edilen şüpheli Fatih D.’nin Yörük Selim Mahallesi’nde saklandığı binaya polis tarafından operasyon düzenlendi. Fatih D., polisleri görünce ikinci kattaki evin balkonunda atlayarak kaçmak istedi, ancak ayak topukları kırıldı.

    Bu fotoğraf 4 ay önce çekilmişti... İyileşince kaldığı yerden devam etti

    Polislerin çağırdığı ambulansla götürüldüğü hastanede 2 ayağı alçıya alınan Fatih D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayakları kırık olduğu için tekerlekli sandalye ile götürülen Fatih D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Bu fotoğraf 4 ay önce çekilmişti... İyileşince kaldığı yerden devam etti

    İYİLEŞİNCE KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

    Fatih D., iddiaya göre iyileştikten sonra hırsızlık yapmaya devam etti. 27 Ocak’ta oyalamak suretiyle bir kişinin cep telefonunu çaldı. Fatih D., farklı tarihlerde bir kadının çantasından cep telefonunu, 2 ayrı işyerinden para ve cep telefonu ile bir işyerinden, cüzdandaki kimlikler ve GSM hattı ile cep telefonu çaldı.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerinden kimliğini belirlediği Faith D.’yi şehir merkezinde yakaladı. Daha önce polisten kaçarken 2 ayağını birden kıran Fatih D., bu defa kaçamadı.

    Bu fotoğraf 4 ay önce çekilmişti... İyileşince kaldığı yerden devam etti

    Hırsızlık suçundan 4 yıl 8 ay da kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan Fatih D., sorgusunun ardından götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: ayakları kırılan hırsız , kahramanmaraş , NoMobil , gündem
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