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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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TRABZON (İHA)
24.10.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Bu evleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

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Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda aynı renkte ve aynı mimari ile yan yana yapılan 6 yayla evini görenler otel sanıyor.

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  • Bu evleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
  • Bu evleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
  • Bu evleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
  • Bu evleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Aynı mimari ile yapılan 6 evin amcaları ve akrabaları tarafından yapıldığını belirten yayla sakinlerinden Muhammet Kibar, yayla evlerinin 2014-2015 yıllarında inşa edildiğini söyledi. Kibar “Amcalarım yaylaya yakışır ev yapmak istediler. Yaptıkları araştırmalar sonucunda bölgenin kışın fazla da kar almasını ve kışın çatısının fazla kar tutmamasını da hesap ederek Avrupa’da görmeye alışık olduğumuz bin mimari ile bir ev yaptılar. Ardından diğer amcalarım ve akrabalarım da görüntüyü bozmamak ve güzel bir iz bırakmak için bu şekilde yanına yayla evi yaptılar” dedi.

Yaylaya çıkan yerli ve yabancı turistlerin yayla evlerini görünce otel veya turistik tesis sanarak konaklamak istediğini belirten Kibar “6 tane aynı tasarımla yapılan evlerin hepsini akrabalarımız kullanıyor. Yaylaya gelen turistlerin çok ilgisini çekiyor. 'Bunlar otel mi?' diye soruyorlar. Göze güzel görünmesi için amcalarım çok uğraştılar. Yaylanın havasını, doğasını bozmayacak şekilde inşa edildiler. Bu evleri ‘Yeşil Dam Evleri’ ismini koydular bir de tabela yaptılar. Evler dışarıdan tek blok halinde ancak içinde 2 katlı olarak kullanılıyor” diye konuştu.

Kibar, 6 evin tamamının yaklaşık 500 bin TL'ye mal olduğunu sözlerine ekledi.

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