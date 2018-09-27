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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.09.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

Bu elma görenleri şaşırtıyor

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Bu elma görenleri şaşırtıyor

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Posof ilçesinde yetişen içi de dışı gibi kırmızı olan elmaya coğrafi işaret belgesi almak için bilimsel çalışmaların devam ettiğini belirtti. 

Posof yöresinde 26 çeşit elma yetiştirildiğini belirten çiftçiler, içi ve dışı kırmızı olan elmaların şeker hastalığı başta olmak üzere diş eti hastalığı, öksürük, bronşit ve karaciğere iyi geldiğini söylüyor. Normal elma gibi yetişen ve olgunlaşan elmalar, iyice olgunlaştıktan sonra hem içi hem de dışı kırmızı bir renge bürünerek toplanmaya hazır hale geliyor. 

Bu elma görenleri şaşırtıyor

ATSO Başkanı Çetin Demirci, Posof ilçesinin içi dışı kırmızı elmanın geçtiğimiz yıl başlayan coğrafi işaret sürecinin devam ettiğini söyledi. Elmanın en önemli özelliğinin diğer elmaların kabuğunda olan antosiyanin bu elmanın etinde de var olması olduğunu söyleyen Demirci, "Bu elma, şeker hastalığının yanı sıra, diş eti hastalıkları, öksürük ve bronşit için iyi geliyor.

İçi kırmızı elma çeşidinin üretimi geliştirmek ve dış pazara sunmak için coğrafi işaret tescili almak üzere geçen yıl çalışmalara başladık. Çalışmalar bu yıl da devam ediyor ve yaklaşık 3 ay sonra sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Sonuçlar doğrultusunda, bunun bir ticari ürün olarak Ardahanlıların değil, Ardahanlıların dışında yaşayan herkesin de bundan yararlanmasını sağlayacak süreci başlatmaya çalışıyoruz.

Ticari bir ürün olarak Ardahan’ı hem tanıtan hem de sağlık açısından da tüketilecek bir ürün olduğunu bütün dünyanın bilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. 

İçi kırmızı elmanın gen merkezi Posof 
Emekli öğretmen Adnan Bozyiğit ise, içi dışı kırmızı elmayı Türkiye ve dünyaya tanıtmak için uğraştıklarını söyledi. Bozyiğit, "Ben de bunun için çaba sarf ediyorum. Posof’a ilk yerleşenler bu içi kırmızı elma ile karşılaşmışlar ve bu elmayı Posof içerisinde çeşitli yerlere taşımışlar.

Ağaçların yaşlarına baktığımızda, bazı ağaçlar 150 yaşında, bazısı 60 yaşında, bazısı da yeni yaptığımız 6-7 yıllık veya 10 yıllık elma ağaçları. Yalnız gen olarak Posof ilçe merkezine ait, Posof’ta coğrafi bölge olarak burada yetişmiş, burada üretilmiş" dedi. 

Şifa kaynağı 
Bozyiğit, içi kırmızı elmanın şifa kaynağı olduğunu söyleyerek, "Şifası çok; sindirimi kolaylaştırıyor, gelişmekte olan çocuklara ve karaciğer hastaları gibi birçok hastalığa şifa kaynağı olan bu elmanın şu anda analizleri yapılıyor ve ileri de tıbben bunların açıklamaları da yapılacak. Yalnız bu ağaçları koruma altına alarak çoğaltılması sağlanmalıdır" ifadelerine yer verdi. 

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