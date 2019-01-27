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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.01.2019 - 20:07, Son Güncelleme:

Bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım ve sordum...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya AK Parti İl Başkanlığı teşkilat yemeğinde "Dün gece şöyle İstanbul il teşkilatından dosyaları açtım oradan 10'a kadar görevlileri aradım gerek bayan gerek bay. Bakayım hangi sandıkta görevliler biliyorlar mı? Saat 12 ile 1 arası maşallah hepsi nerede görevli olduğunu biliyor. Onun için bir gece sizin de aranızdan bazılarını arayabilirim" açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları: 

Bölgemizde meydana gelen son hadiseler, 31 Mart'ı şimdiden salt bir mahalli idareler seçimleri olmaktan çıkarmıştır. Bu seçimler, ülkemiz açısından bir beka meselesine, bir beka seçimine dönüşmüştür.

Bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım ve sordum...

(Millet ittifakı) Kendilerine ne ad verirlerse versinler içinde Kandil'in, Pensilvanya'nın ülkemize husumeti aşikar tüm çevrelerin olduğu böylesi bir ittifakın yerli ve milli olması mümkün değildir."

"Bölücü örgütün siyasi uzantıları ve Pensilvanya tarafından desteklenen karşı bloğun, vatan gibi, beka gibi Türkiye'nin istiklal ve istikbali gibi hiç bir hedefi hiçbir hassasiyeti yoktur. Bunların yegane hedefi AK Parti'ye çelme takmak, Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği başarının öcünü almaktır.

Bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım ve sordum...

Geçenlerde bir CHP'li yönetici 'Milli olmak HDP ile ittifak yapmaktır.' diyerek, dillerinin altındaki baklayı çıkarmıştır. Bölücü örgütün uzantılarına koltuk değnekliği yapmayı millilik olarak gören bir zihniyet ülkemize, milletimize sadece yıkım, baskı, zulüm ve gözyaşı getirecektir.

TEŞKİLATA MESAJ

Dün gece şöyle İstanbul il teşkilatından dosyaları açtım oradan 10'a kadar görevlileri aradım gerek bayan gerek bay. Bakayım hangi sandıkta görevliler biliyorlar mı? Saat 12 ile 1 arası maşallah hepsi nerede görevli olduğunu biliyor. Onun için bir gece sizin de aranızdan bazılarını arayabilirim."

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