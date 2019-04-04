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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
04.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bu dayağın cezası 704 TL

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Bu dayağın cezası 704 TL

Antalya'nın Alanya ilçesinde görevli polis memurları İsmet Kafadar ile İsmail Uzar, 3 Ekim 2017’de akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişinin etrafa saldırdığı ihbarı üzerine Türkmenbaşı Caddesi’nde geldi.

İddiaya göre, İsmet Kafadar “Arabaya bin” deyince Kırgız Ronakhan Arıpova polisin yüzüne vurdu. Kadını copla vurarak yere düşüren Kafadar, ardından defalarca tekmeledi. Uzar ise olup biteni sadece seyretti. İfadesinde, akli dengesi yerinde olmadığı için Arıpova hakkında işlem yapılmadığını belirten Kafadar, “Yere düştükten sonra bana Türkçe küfretti. Bir ara Rusça sözler söyledi ve orta parmağını göstererek el hareketi yaptı. Kendime hâkim olamadım, cop ve tekmeyle müdahale ettim” dedi.

Bu dayağın cezası 704 TL

HÜKÜM ERTELENDİ

İki polis hakkında ‘kamu görevlisinin nüfuzunu kullanarak silahla, kendisini savunamayacak kişiyi yaralaması’ suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Alanya 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi, Kafadar’a ‘beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten yaralama’ suçundan 180 gün hapis cezası verdi. Bu suçu mağdurun haksız tahriki altında işlediği ve duruşmalardaki iyi hali gerekçe gösterilerek cezası 37 güne indirildi. Hapis cezası günlüğü 20 TL’den toplam 740 TL’ye çevrildi. Geçmişte bir sabıkası olmadığı için hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
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