Bu dayağın cezası 704 TL
Antalya'nın Alanya ilçesinde görevli polis memurları İsmet Kafadar ile İsmail Uzar, 3 Ekim 2017’de akıl sağlığı yerinde olmayan bir kişinin etrafa saldırdığı ihbarı üzerine Türkmenbaşı Caddesi’nde geldi.
İddiaya göre, İsmet Kafadar “Arabaya bin” deyince Kırgız Ronakhan Arıpova polisin yüzüne vurdu. Kadını copla vurarak yere düşüren Kafadar, ardından defalarca tekmeledi. Uzar ise olup biteni sadece seyretti. İfadesinde, akli dengesi yerinde olmadığı için Arıpova hakkında işlem yapılmadığını belirten Kafadar, “Yere düştükten sonra bana Türkçe küfretti. Bir ara Rusça sözler söyledi ve orta parmağını göstererek el hareketi yaptı. Kendime hâkim olamadım, cop ve tekmeyle müdahale ettim” dedi.
HÜKÜM ERTELENDİ
İki polis hakkında ‘kamu görevlisinin nüfuzunu kullanarak silahla, kendisini savunamayacak kişiyi yaralaması’ suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Alanya 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi, Kafadar’a ‘beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten yaralama’ suçundan 180 gün hapis cezası verdi. Bu suçu mağdurun haksız tahriki altında işlediği ve duruşmalardaki iyi hali gerekçe gösterilerek cezası 37 güne indirildi. Hapis cezası günlüğü 20 TL’den toplam 740 TL’ye çevrildi. Geçmişte bir sabıkası olmadığı için hükmün açıklanması geri bırakıldı.
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