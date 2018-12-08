Bu da oldu: Parke taşını külçe altın diye sattılar
AFYONKARAHİSAR Bolvadin’de yaşayan Hakan Ö. ile Muhammet T., sosyal medyadan tanıştıkları Yasin A.’ya külçe altın olduğunu iddia ettikleri sarıya boyanmış parke taşını sattı.
Eskişehir’de hayvancılık yapan ve geçen çarşamba günü Bolvadin’e gelen Yasin A., Hakan Ö. ve Muhammet T. ile buluştu. Yasin A., külçe altın aldığını düşünerek 50 bin lira ödedi. Daha sonra yaptığı kontrolde ise aldığı külçenin sarıya boyanmış parke taşı olduğunu fark etti, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikâyetçi oldu. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, aynı gün Hakan Ö. ve Muhammet T.’yi gözaltına aldı. İkili ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. -Satılmış AKKAŞ / DHA
‘ELİMLE KONTROL EDİP İNANDIM’
- YASİN A. Hürriyet’in ulaştığı ifadesinde “Bana ‘50 bin lira kredi borcumuz var, bize 50 bin lira ver sana bu altını verelim’ dediler. 50 bin lira borç alıp verdikleri adrese gittim. Elimle baktım, sertliğini ve ağırlığını kontrol ettiğimde altın olduğuna inandım. Eskişehir’e dönünce sahte olduğunu anladım, sert bir cisimle vurarak kırdım” dedi. Ayrıca gözaltına alınan Hakan Ö., Arslan’ın kendisine bir yıl önce 5 bin lira borç verdiğini öne sürdü, “O gün borcumu ödemek için buluşmuştuk” diye konuştu. - Musa KESLER
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