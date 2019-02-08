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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.02.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Bu da oldu! Misafirliğe gelen ablasının evine gitti ve...

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Bu da oldu! Misafirliğe gelen ablasının evine gitti ve...

Adana'da kendisine misafirliğe gelen ablasının evine giderek 80 bin liralık altın çaldığı öne sürülen kardeş tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Esma Hatib, eşi Mustafa Najjar ile kardeşi Ahmed Hatib'in evine misafirliğe gitti. Evine döndüğünde yatak odasındaki dolapta bulunan 80 bin lira değerindeki altın kolye, bilezik, küpe, yüzük ve bilekliklerinin çalındığını fark etti.

Bu da oldu Misafirliğe gelen ablasının evine gitti ve...

İhbar üzerine olay yerine gönderilen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evin kapısında zorlama olmadığını belirledi. Bunun üzerine aile bireyleriyle görüşen polis, Esma Hatib'in kardeşi Ahmed Hatib'in hareketlerinden şüphelenerek gözaltına aldı.

Ekipler, kendisine misafirliğe gelen Esma Hatib'in çantasından anahtarlarını alan Ahmed Hatib'in, eve giderek altınları aldığı, daha sonra bir arkadaşına bırakarak tekrar evine döndüğünü saptadı.

Altınları bırakıldığı yerden alan polis, emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliyi adliyeye sevk etti.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri, altınları Esma Hatib'e teslim etti. 

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