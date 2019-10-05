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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.10.2019 - 18:34, Son Güncelleme:

Bu da oldu! İndirimli mezar...

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Bu da oldu! İndirimli mezar...

Güney Marmara'nın önemli fuarları arasında yer alan 13. Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarında indirimli mermer mezar satışı yapan stant ilgi gördü.

Biga'nın 20 bin metrekarelik alana sahip kapalı pazar yerinde düzenlenen ve üç gün açık kalacak fuara katılan 134 firma, bin peronda stant açtı.

Bu da oldu İndirimli mezar...

"İNSANLAR ÖNCE YADIRGIYORLAR"

Stantlar arasında ziyaretçileri en çok şaşırtanlardan biri ise Titiz Mozaik ve Mermer'in sahibi İbrahim Aktay'ın mezar standı oldu. Standında indirimli mermer mezar satışı yapan ve 13 yıldır fuara çıktığını belirten Aktay, "Her fuarda sorulan bir soru var, 'Bedava mezar var mı' diye. Espri sorusu. Ben de espri olarak '30 Şubatta bedava' diyorum. En ucuzundan en pahalısına kadar mezarlarımız var. Her bütçeye, her kişiye hitap ediyoruz. Fuarlardan memnunuz. Fuarlarda talep farklı oluyor. Çünkü bizim insanımız görünce aklına geliyor.

Bu da oldu İndirimli mezar...

Göz önünde olmanın avantajı bu. Fuara girince insanlar önce yadırgıyorlar. 'Fuarda mezarın ne işi var?' diyorlar. Dönüşte akıllarına geliyor. 'Bizim de rahmetlimiz var. Soralım, fiyatlarını öğrenelim' diyorlar. Uygun geliyor sipariş veriyorlar. Fuarlarda epey bir sipariş alıyoruz. Fuara özel fiyatlarımız ise 2 bin 500 liradan 9 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Hatta 72 bin liraya da mezar var" diye konuştu.

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