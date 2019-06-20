Her şeyi itiraf etti... Bu da FETÖ'nün 'joker' oyunu
Kars merkezli yürütülen bir FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan astsubay V. B. (28), askeri hastaneden kendisi için alınan sağlık raporu için başka bir kişinin kontrole girdiğini itiraf etti. V. B., başkasının girdiği kontrol sonrası aldığı raporla heyetin karşısına çıktığını ve asker olabilmek için “onay” aldığını söyledi.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında bir kısmı meslekten ihraç edilen 25 asker gözaltına alındı. Sabit hatlardan aranan kişilere yönelik soruşturmada gözaltına isimler arasında Çankırı’da görev yapan astsubay V. B. de yer aldı.
V. B., Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısının lise son sınıftayken başladığını anlattı. V. B., astsubaylık okuluna girişte istenen sağlık raporu için Bursa Askeri Hastanesi’ne gittiğini anlattı. Gittiği hastanede yapılan muayene sonrası belinde sorun olduğu ortaya çıkan V. B. için hazırlanan raporda “Asker olamaz” görüşü yer aldı.
MUAYENEYE BAŞKASI GİRDİ
V. B. raporu aldıktan hemen sonra kendisine abilik yapan “Harun” kod adlı kişiyi aradı ve durumu bildirdi. Harun kod adlı kişi, B.’ye rapora itiraz etmesini, başka hastanelerden kendisi için rapor çıkaracaklarını söyledi.
Etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmak istediğini belirten V. B., emniyet ifadesinin devamında “İtiraz sonrasında İzmir ve Balıkesir Askeri Hastaneleri'ne tekrar sevk edileceğimi söylediler. İki hastaneden sağlık raporu alabilmek için benim yerime başka bir kişiyi kontrole sokacaklarını, böylelikle sağlık raporundan geçerek askeri okulda eğitime başlayabileceğimi söylediler. Ben bu durumun nasıl olacağını, başımıza bir şey gelip gelmeyeceğini sorunca ‘O hastaneler bizim elimizin altında. Hiçbir şey olmaz’ dediler. Daha sonra Harun, ben ve benim yerime hastanelerde sağlık kontrolüne giren E. isimli kişi ile İzmir ve Bursa’daki askeri hastanelerde kontrole girdik. Bursa’daki askeri hastanede bel rahatsızlığım çıktığı için sadece o bölümden kontrole girildi. Ben sadece hastanede bekledim. E. isimli şahıs benim yerime bel bölümünde sağlık kontrolüne girdi ve bu kontrollerden geçti. Daha sonra röntgen sonuçlarını bana verdiler. Bu sonuçlar ile heyetin karşısına geçtim. Heyet, raporlara baktı ve asker olabileceğime yönelik ‘olur’ verdi” dedi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
V. B.,, askeri okuldan mezun olduktan sonra göreve başladığı yerlerde de FETÖ’cülerin kendisi ile irtibat kurmaya devam ettiğini, 2012 yılına gelindiğinde ise kendileri ile temasını kestiğini öne sürdü. Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğince sorgusu yapılan V. B. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden 17’si için tutuklama kararı verildi.
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