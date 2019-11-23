Bu da dipsiz havuz
Define aramak için kazılarak kurutulan Gümüşhane’deki Dipsiz Göl’ün rehabilitasyon çalışmalarında yeni bir aşamaya gelindi.
Valilik, Çevre İl Müdürlüğü ve DSİ birimlerinin çalışmalarıyla zemini düzenlenen göle ‘su takviyesi’ yapılmaya başlandı. Yaklaşık 3 metreye ulaşması beklenen göle doğal eğimi de tekrar verildi. Çalışmalar kapsamında civardaki kaynak sularından boru hatlarıyla su taşındı. Ayrıca kar sularından oluşan küçük derelerin de gölü besleyebilmesi için çalışmalar yapıldı. Göl için ‘ekolojik restorasyon’ da başlatıldı. Bu kapsamda göl zemini tekrar düzenlenerek Gümüşhane’nin Şiran İlçesinden 7 kamyon kil malzeme getirilerek göl zeminine serildi. Alanın florasına yönelik tahrip olmuş bölgeleri yine aynı bölgedeki doğal vejatasyona ait bitkilerle tekrar desteklendi. Karın yağması ve kış sezonunun ardından baharda gölün biyolojik çeşitlilik bakımından da doğal kimliğine kavuşturulması hedefleniyor. Uzmanların bölgedeki çalışma ve incelemeleri devam ediyor.
Hortumla su taşıdılar... 7 kamyon kil getirip zemini kapladılar
Dumanlı köyü yaylasındaki gölün resmi izinle define aranması sürecinde kurutularak yok edilmesi kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında verilen define izninde imzası olan Gümüşhane’de görevli üç müdür açığa alınmıştı.
4 MADDELİK EYLEM PLANI BELİRLEDİK
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dipsiz Göl hakkında değerlendirmelerde bulundu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla Dipsiz Göl’ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik bir eylem planı belirledik. Gölümüzü eski haline getirecek ve göl kıyısındaki mikroorganizmaları yeniden canlandıracağız” dedi. Eylem Planı 1’inci maddesi gölün ‘doğal sit’ alanı ilan edilerek koruma altına alınmasını kapsıyor. Bununla ilgili Trabzon Doğal Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanlığı’nda çalışma yürütülecek. 2’nci olarak gölle ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini kapsıyor. 3’üncü madde ise Bilimsel Kurul İzlemesi başlığı altında bölgedeki üniversitelerden çeşitli branşlarda akademisyenlerin gölle ilgili izleme, takip ve raporlar hazırlamasını kapsıyor. Son maddede ise göle verilmeye başlanan suyun takibinin yapılması amaçlanıyor. (DHA)
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