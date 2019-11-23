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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Musa KESLER
23.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bu da dipsiz havuz

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Bu da dipsiz havuz

Define aramak için kazılarak kurutulan Gümüşhane’deki Dipsiz Göl’ün rehabilitasyon çalışmalarında yeni bir aşamaya gelindi.

Valilik, Çevre İl Müdürlüğü ve DSİ birimlerinin çalışmalarıyla zemini düzenlenen göle ‘su takviyesi’ yapılmaya başlandı. Yaklaşık 3 metreye ulaşması beklenen göle doğal eğimi de tekrar verildi. Çalışmalar kapsamında civardaki kaynak sularından boru hatlarıyla su taşındı. Ayrıca kar sularından oluşan küçük derelerin de gölü besleyebilmesi için çalışmalar yapıldı. Göl için ‘ekolojik restorasyon’ da başlatıldı. Bu kapsamda göl zemini tekrar düzenlenerek Gümüşhane’nin Şiran İlçesinden 7 kamyon kil malzeme getirilerek göl zeminine serildi. Alanın florasına yönelik tahrip olmuş bölgeleri yine aynı bölgedeki doğal vejatasyona ait bitkilerle tekrar desteklendi. Karın yağması ve kış sezonunun ardından baharda gölün biyolojik çeşitlilik bakımından da doğal kimliğine kavuşturulması hedefleniyor. Uzmanların bölgedeki çalışma ve incelemeleri devam ediyor.

Bu da dipsiz havuz

Hortumla su taşıdılar... 7 kamyon kil getirip zemini kapladılar

Dumanlı köyü yaylasındaki gölün resmi izinle define aranması sürecinde kurutularak yok edilmesi kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında verilen define izninde imzası olan Gümüşhane’de görevli üç müdür açığa alınmıştı.

4 MADDELİK EYLEM PLANI BELİRLEDİK

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dipsiz Göl hakkında değerlendirmelerde bulundu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla Dipsiz Göl’ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik bir eylem planı belirledik. Gölümüzü eski haline getirecek ve göl kıyısındaki mikroorganizmaları yeniden canlandıracağız” dedi. Eylem Planı 1’inci maddesi gölün ‘doğal sit’ alanı ilan edilerek koruma altına alınmasını kapsıyor. Bununla ilgili Trabzon Doğal Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanlığı’nda çalışma yürütülecek. 2’nci olarak gölle ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini kapsıyor. 3’üncü madde ise Bilimsel Kurul İzlemesi başlığı altında bölgedeki üniversitelerden çeşitli branşlarda akademisyenlerin gölle ilgili izleme, takip ve raporlar hazırlamasını kapsıyor. Son maddede ise göle verilmeye başlanan suyun takibinin yapılması amaçlanıyor. (DHA)

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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