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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla)(DHA)
15.11.2019 - 18:18, Son Güncelleme:

Bu da Bitcoin Kürşat...Yine aynı yöntem on milyonlarca TL'lik vurgun

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Bu da Bitcoin Kürşat...Yine aynı yöntem on milyonlarca TL'lik vurgun

MARMARİS’te, bilgisayar malzemeleri dükkanında, kendisini yazılımcı olarak tanıtıp, ’bitcoin’ ile yüksek kar payı kazandırma vaadiyle para toplayarak, ortadan kaybolan ve milyonlarca liralık vurgun yaptığı öne sürülen Kürşat Ö.’nün ’yemleme’ yöntemini kullandığı ortaya çıktı. Kürşat Ö.’nün, başlangıçta kendisine düşük miktarlarda paralar veren kişilere yüksek kar payı verip yemlediği, çevrelerindeki zengin kişileri ikna etmelerini sağladığı ardından ününün ilçede yayılması ile Türkiye’nin çeşitli illerinden de pek çok kişinin kendisine para vermesini sağlayarak dolandırdığı belirlendi.

Aydın’da, kendisini ’ekonomist-broker’ olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından çok sayıda kişiyi bitcoin karşılığı yaklaşık 60 milyon TL dolandırdığı iddia edilen ve mağdurların ’Bitcoin Safiye’ adını taktığı Safiye Gökçe Yüce’nin yakalanıp, tutuklamasının ardından benzer bir olayın da Marmaris’te yaşandığı ortaya çıktı.

Marmaris’teki AVM’de bilgisayar ve bilgisayar yedek parça dükkanı bulunan Kürşat Ö., iddiaya göre, 5 yıl önce ’bitcoin’ alım-satım işine girdi.

8 İLDE, BİNDEN FAZLA KİŞİYİ DOLANDIRDI

Kendisini bilgisayar yazılımcısı ve ’bitcoin uzmanı’ olarak tanıtan Kürşat Ö., irtibat kurduğu aralarında döviz bürosu sahibi, esnaf, turizmci, emekli memur ve iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda kişiye, bitcoin ile yüksek kar payı vaadinde bulundu. İkna kabiliyeti yüksek olduğu iddia edilen Kürşat Ö., ilk etapta kendisine 3 ile 10 bin TL arasında para veren kişilere bir süre sonra yüksek karlar dağıtarak, ’yemleme’ yöntemi kullandı. Böylelikle, yüksek kar payları dağıttığı bu kişilerin kendisini çevrelerindeki zengin kişilere de anlatmalarını sağladı. Bu sayede kendisine yatırılan paraların daha da artmasını sağlayan Kürşat Ö., yeni kişilerle de irtibata geçmeye başlarken, ünü de kısa sürede ilçede yayılmaya başladı. Kürşat Ö., bu sayede internet üzerinde de kendisine yatırımcılar bulmaya başladı. Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Bursa, Eskişehir, İzmir ve Şanlıurfa’dan bir çok iş insanı Kürşat Ö. ile WhatsApp üzerinden irtibata geçip, bitcoin alması için 200 bin ile 3 milyon TL arasında değişen paralar verdi.

Marmaris’te aralarında bir çaycının da bulunduğu 65 kişi ve Türkiye’nin 8 ili ve birçok ilçesinden 1000’den fazla kişiden milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen Kürşat Ö., 3 yıl önce Marmaris’teki dükkanını kapatıp, ortadan kayboldu. Kürşat Ö.’ye para verenler, dükkanın kapalı olduğunu görüp, telefonlarına da yanıt alamayınca dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar, Kürşat Ö.’yü bulmak için seferber oldu ancak sonuç alamadı. Marmaris’teki mağdurlardan İ.A., Marmaris 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde alacak davası açtı.

Kürşat Ö.’nün bulunması için Ankara, Erzurum ve Adana’daki iş insanlarının ise özel dedektif tuttuğu iddia edildi.

MALİYE KORKUSU KONUŞTURMADI

Kürşat Ö.’nun mağduru olan Marmaris’teki pek çok kişinin, daha önce verdikleri paralar nedeniyle yüksek kar payları aldıkları için bu durumu ’kardan zarar’ etmek olarak gördükleri ya da dolandırıldıklarının duyulmaması için şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Marmaris’te isminin açıklanmasını istemeyen işletmeci, "Bu yüksek karı öğrendim. İlk başlardan az miktarlarda para vererek iyi kazanç elde ettim. İki yıl boyunca elde ettiğim yüksek paralar oldu. Kürşat Ö.’nün ortadan kaybolarak, birçok kişiyi dolandırdığını haberlerden öğrendim. Ben zarar görmedim. Zarar görenler şikayet eder. Tabii ki bu işin bir de Maliye boyutu var. Sonuçta vergi dışı bir kazancınız oluyor. Bu nedenle bir çok iş adamı şikayetçi olmaya cesaret edemiyor" dedi.

Kürşat Ö.’nün dükkanını açtığı günden itibaren yaklaşık 100 kişiyle işlem gerçekleştirdiği, bahse geçen para miktarının Aydın’da benzer şekilde vurgun yapan ve Aydın’da yakalanan ’Bitcoin Safiye’ Safiye Gökçe Yüce’nin vurgun yaptığı miktar olan 60 milyon lira civarında olduğu ön görülüyor.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’Bitcoin’ dolandırıcılığı iddiasıyla ilgili soruşturmaların sürdüğü kaydedildi.

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