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    Bu çiçeği koparmanın cezası 48 bin 600 lira...

    AA
    19.05.2018 - 13:38 | Son Güncelleme:

    Afyonkarahisar’ın Kirsa Vadisi'nde "Ayı Gülü" ve "Kızıl Lale" olarak adlandırılan, koruma altındaki "Paeonia Officinalis" çiçeğini koparana 48 bin 600 lira ceza kesiliyor.

    Halk arasında "Ayı Gülü" ya da "Kızıl Lale" olarak bilinen, düğün çiçeğigiller familyasına ait şakayıklar, Türkiye'de koruma altında tutuluyor.

    Kızılören ilçesine bağlı Gülyazı köyü sınırları içerisindeki Kirsa Vadisi'nde iki bölüm halindeki yaklaşık 10 bin metrekare alanda açan ve lokal kümeleşen kırmızı şakayıklar, her yıl mayıs ayından hazirana kadar bölgede görsel şölen oluşturuyor.

    Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan, bölgedeki biyoçeşitliliğin takibine ve izlenmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

    Bu çiçeği koparmanın cezası 48 bin 600 lira...
    Biyoçeşitlilik konusunda Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ile ortak çalışmalar yürüttüklerini anlatan Alğan, "Bu çalışmalar neticesinde de endemik olan türlerin korunması için bölgeye has özel koruma statüsü uygulanmaktadır. Bölgedeki bitki türlerinin çoğalmasını sağlamak için kameralarla ve foto kapanlarla takibini yapıyoruz." diye konuştu.

    Bu çiçeği koparmanın cezası 48 bin 600 lira...
    "Doğa fotoğrafçıları için gerçekten mükemmel bir alan"

    Alğan, Kirsa Vadisi'ndeki şakayıkların 10 bin metrekarelik alanda iki parça halinde kümeleştiğini vurguladı.
    Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin bölgedeki kırmızı şakayıkları koruma altında tuttuğuna işaret eden Alğan, şunları söyledi:
    "Bu endemik türün bir tanesinin koparılması dahi büyük rakamlarda cezalara sebep olmaktadır. Şu andaki ceza tutarı 48 bin 600 lira. Burası sadece gezilmesi ve gözlenmesi açısından güzel bir ortamdır. O kırmızı renkli şakayıkların görsel şöleni doğa fotoğrafçıları için gerçekten mükemmel bir alan. Şakayıkların koparılması ve götürülmesi yasaktır. Bizim ekiplerimiz de görmek isteyen herkese yardımcı olabilir."

    Bu çiçeği koparmanın cezası 48 bin 600 lira..."Kızıl Lale Vadisi" projesi hazırlandı

    Kızılören Kaymakamı Adem Can da vadinin "Kızıl Lale" nin nadir görüldüğünü belirterek, "Kızıl lalelerin bu aylarda çiçek açması gerçekten görsel şölen oluşturuyor. Bölgemiz Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince korunuyor. Koparılması ve bölgeden götürülmesi yasak. Biz de ilerleyen zamanlarda buradaki kızıl lale alanını doğa turizmine kazandırmak için projeler hazırlıyoruz. 'Kızıl Lale Vadisi' ismiyle önümüzdeki yıllarda burada doğa fotoğrafçılığı başta olmak üzere, faklı çalışmalarımız olacak." diye konuştu.

    Bu çiçeği koparmanın cezası 48 bin 600 lira...

    Bu çiçeği koparmanın cezası 48 bin 600 lira...

    Etiketler: Afyonkarahisar , gündem
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