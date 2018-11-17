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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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17.11.2018 - 12:45, Son Güncelleme:

Bu caminin eşi benzeri yok

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Bu caminin eşi benzeri yok

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyüne bağlı Bostandere mahallesinde inşa edilen cam kubbeli caminin eşi benzeri bulunmuyor. 

Sivas’ın en uç noktalarından olan Koyulhisar ilçesine bağlı Ortaseki köyü Bostandere mahallesinde inşa edilen cam kubbeli cami güzelliği ile dikkat çekiyor. Sadece dört hanenin bulunduğu mahallede yakın çevresinde yerleşim bulunmayan arazide inşa edilen görkemli cami görenleri kendine hayran bırakıyor. Nakşibendi tarikatı Halidiye koluna mensup İslam alimlerinden Bekir Pehlivan’ın 2013 yılında 106 yaşında vefat etmesinin ardından defnedildiği yere inşa edilen caminin en belirgin özelliği kubbesinin camdan yapılmış olması.

Bu caminin eşi benzeri yok

2014 yılında yapımına başlanılan cami kubbenin tamamlanması ile hizmete açıldı. Caminin cam kubbesinin yapımı ise hiçte kolay olmadı. Cam kubbe çatlayıp kırıldığı için tam dört kez yeniden yapıldı. Son olarak ise 8 kat cam kullanılarak kırılması önlendi. Kubbenin yapımında yaklaşık 40 ton cam kullanıldı. Eşi benzeri bulunmayan cami havadan da görüntülendi. 

Cami hakkında bilgi veren Hayrullah Pehlivan, “Bu camide yatan zatı anlatmaya gücümüz yetmez. Çok büyük bir zat. Büyüklüğünü vefatından sonra anladık. Bu caminin yapımına 2014 yılında başladık. Tamamlayıp hizmete açtık. Kubbenin yapımı kolay olmadı. Tam dört kez kırıldığı için yeniden yapmak zorunda kaldık. En son 8 kat cam kullanarak yapmayı başardık. Küçük çatlaklar oluşsa da tehlikeli bir durum yok.”dedi. 

Caminin din görevlisi Yaşar Erol, camide ziyaretçilere hizmet ettiklerini belirtip, ziyaret etmek isteyen herkese kapılarının açıl olduğunu söyledi. 

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