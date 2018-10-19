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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İSTANBUL (İHA)
19.10.2018 - 09:08, Son Güncelleme:

Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor…

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Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak geliyor…

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Çankırı, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Niğde, Kayseri, Çankırı, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı ile birlikte, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yağış alan yerlerde 1 ila 3 derece azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 22

İzmir: Az bulutlu 24

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 23

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı bulutlu 22

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 18

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.10.2018-2)
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