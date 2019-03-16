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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
16.03.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Bu bir vahşet! Kurşun yağmuruna tuttular

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Bu bir vahşet! Kurşun yağmuruna tuttular

DENİZLİ'de, geçen yıl bir iş insanın öldürülmesi, asistanının da yaralanması olayıyla ilgili büyük oğluyla birlikte, azmettirici oldukları iddiasıyla tutuklanan şüphelinin küçük oğlu emlakçı Oğuzhan Karabağ (27), otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

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  • Bu bir vahşet Kurşun yağmuruna tuttular
  • Bu bir vahşet Kurşun yağmuruna tuttular
  • Bu bir vahşet Kurşun yağmuruna tuttular
  • Bu bir vahşet Kurşun yağmuruna tuttular
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. 20 ZH 333 plakalı otomobillini cadde kenarına park eden emlak ofisi sahibi Oğuzhan Karabağ'a, yanına yaklaşan başka otomobilden inen 2 kişi tarafından tabancayla çapraz ateş açıldı.

Defalarca ateş eden saldırganlar, ardından kaçtı. Kanlar içinde kalan Karabağ'ı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oğuzhan Karabağ'ı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerine 14 kurşun isabet eden Karabağ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobille kaçan silahlı saldırganların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

BABASI VE AĞABEYİ 'CİNAYETE AZMETTİRMEK'TEN TUTUKLU

Denizli'de 9 Kasım 2018'de, Selçukbey Mahallesi Şehit Er Mehmet Avcı Caddesi'ndeki inşaat firmasının sahibi Mehmet Yamer (40), iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüş, asistanı Revzan Akbulut yaralanmıştı. Bu olayın ardından, biri tetiği çeken olmak üzere toplam 5 kişi tutuklanmıştı.

Dün geceki saldırıda öldürülen Oğuzhan Karabağ'ın babası Halil Karabağ ile ağabeyi Kutluğhan Karabağ da Mehmet Yamer cinayetinin azmettiricileri oldukları iddiasıyla, tutuklananlar arasında yer almıştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (16.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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