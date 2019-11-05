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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
05.11.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Bu bir vahşet!

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Bu bir vahşet!

BOLU'da, son 1 haftada ayakları kopuk halde 5 kedi bulundu. Daha önce 2 kedinin ayağının koptuğu olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı olayın köpekler tarafından gerçekleştirildiği yönünde açıklama yapmıştı. Son olayda kediyi bulan apartman sakinleri ise ayakların kesilmiş olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Kılıçarslan Mahallesi 103'üncü Sokakta bulunan bir apartmanda oturanlar, sabah apartmanın bahçesinde 4 ayağı da kopuk kedi ölüsü buldu. Apartman sakinleri durumu Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Kedinin vücudunda çok fazla kan olmadığı, yalnızca ayaklarının kopuk olduğu görüldü. Olay yerine gelen ekipler, kediyi incelemek üzere götürdü.

Apartmanda oturan Gülizar Bayrak, "Gece eşim görmüş. Bu neyin nesi diye bana söyledi eşim. Daha önce böyle şeyleri televizyonda duymuştuk. Dün akşam yoktu. Gece atılmış. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bu bir yerde kesilmiş bence buraya atılmış özellikle. Çünkü çok fazla kan yok" diye konuştu.

Apartman yöneticisi Mine Küçük ise "Benim de kedilerim var. Görünce çok üzüldüm. Daha önce duymuştuk Bolu'da böyle olayları. Buralarda kamera falan görmüyor mu acaba? Bence ayakları kesilmiş. Dizden aşağısı özellikle 4 ayağı da kesilmiş. Daha önce olmuyordu böyle şeyler. Satanist işi mi acaba?" dedi.

1 HAFTADA 5'İNCİ OLAY

Son 1 hafta içinde Borazanlar, Alpagutbey ve Beşkavaklar mahallerinde de ayakları kopuk halde 4 adet kedi ölüsü bulunmuştu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 28 Ekim'de Alpagut Mahallesi'nde 2 kedinin ayaklarının kopuk halde bulunmasıyla ilgili olayda, köpek saldırısı sonucu kedilerin ayaklarının koptuğu ifade edilmişti. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

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